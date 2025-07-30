Готовлю вяленые томаты по-итальянски: результат сводит с ума!

Традиционные вяленые томаты в духовке с прованскими травами — это изысканная закуска, сохраняющая летний вкус помидоров круглый год. Для приготовления потребуется 1,5 кг мясистых помидоров (лучше сливовидных или черри), 3 ст. л. оливкового масла, 2 ч. л. морской соли, 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. смеси прованских трав (тимьян, розмарин, орегано) и 3 зубчика чеснока.

Помидоры разрезают вдоль пополам, удаляют семена и сок, затем выкладывают на решетку срезом вверх. Посыпают смесью соли, сахара и прованских трав. Сушат при 100 °C 4–6 часов, оставив дверцу духовки приоткрытой. Через 3 часа добавляют пластины чеснока для аромата. Готовность определяют по упругой, но не хрупкой текстуре.

Особенность этого способа вяления томатов — интенсивный средиземноморский вкус с нотами чеснока и трав. Вяленые томаты идеально подходят для антипасто, пасты, пиццы или как самостоятельная закуска. Хранить их лучше в оливковом масле с добавлением каперсов и анчоусов.