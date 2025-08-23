Томленые помидоры в масле с медом и апельсином: авторский рецепт на зиму

Отберите 1 кг спелых мясистых томатов сорта «Бычье сердце» или «Рома». Плоды разрежьте не просто вдоль, а веером, не до конца, сохраняя у основания целыми, создавая «книжечку». Это увеличит площадь испарения влаги. Для ароматической основы приготовьте уникальную смесь: смешайте 200 мл оливкового масла с щепоткой копченой паприки, 1 ч. л. жидкого меда и цедрой одного апельсина. Щедро смажьте каждый помидор, аккуратно раскрывая лепестки-дольки. Равномерно разложите заготовки на решетке, застеленной силиконовым ковриком. Вяльте в духовке при температуре 85 C с помощью режима «Конвекция» и приоткрытой дверцы в течение 6-7 часов, пока края томленых долек не закрутятся и не приобретут интенсивный янтарно-бордовый оттенок. Готовые томленые томаты, пока они еще теплые, бережно уложите в стерилизованную тару, пересыпая тонкими лепестками чеснока и зернами душистого перца по вкусу. Залейте ароматным маслом, настоянном на прованских травах, и герметично укупорьте. Храните в кладовой, наслаждаясь вкусом лета холодными вечерами.

