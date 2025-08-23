Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 10:19

Томленые помидоры в масле с медом и апельсином: авторский рецепт на зиму

Томленые помидоры в масле с медом и апельсином: авторский рецепт на зиму Томленые помидоры в масле с медом и апельсином: авторский рецепт на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Отберите 1 кг спелых мясистых томатов сорта «Бычье сердце» или «Рома». Плоды разрежьте не просто вдоль, а веером, не до конца, сохраняя у основания целыми, создавая «книжечку». Это увеличит площадь испарения влаги. Для ароматической основы приготовьте уникальную смесь: смешайте 200 мл оливкового масла с щепоткой копченой паприки, 1 ч. л. жидкого меда и цедрой одного апельсина. Щедро смажьте каждый помидор, аккуратно раскрывая лепестки-дольки. Равномерно разложите заготовки на решетке, застеленной силиконовым ковриком. Вяльте в духовке при температуре 85 C с помощью режима «Конвекция» и приоткрытой дверцы в течение 6-7 часов, пока края томленых долек не закрутятся и не приобретут интенсивный янтарно-бордовый оттенок. Готовые томленые томаты, пока они еще теплые, бережно уложите в стерилизованную тару, пересыпая тонкими лепестками чеснока и зернами душистого перца по вкусу. Залейте ароматным маслом, настоянном на прованских травах, и герметично укупорьте. Храните в кладовой, наслаждаясь вкусом лета холодными вечерами.

Ранее мы писали о: Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

рецепты
помидоры
домашние заготовки
зима
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе отразили атаку ВСУ
В Москве началось прощание с Юрием Бутусовым
Магнитные бури сегодня, 23 августа: что завтра, повышение давления, тошнота
Украинские военные отомстили сослуживцам залпом ракет за передачу координат
Поставки российского газа в Армению через Грузию возобновились
«Прорываться будут с автоматами»: Украине предрекли открытие второго фронта
США стали добывать нефть в одной ближневосточной стране
Трамп планирует разрушить устои и устроить финансовую бурю
В МЧС назвали количество подземных толчков на Камчатке за сутки
Ярослав Евдокимов потерял голос перед смертью
В Госдуме раскрыли отношение депутатов к запрету вейпов
Случайный прохожий спас пятилетнюю девочку от стаи бродячих собак
В Гидрометцентре раскрыли причину «холода» в столице
В МИД высказались об эвакуации россиян из сектора Газа
В Сети появились кадры допроса соучастника убийства генерала Москалика
Аналитики выступили с тревожным заявлением о гречихе в России
Глава СЖР высказался о смерти Кирилла Вышинского
Бельгиец сломал ногу на опасной высоте во время восхождения в гору
Томленые помидоры в масле с медом и апельсином: авторский рецепт на зиму
Экономист раскрыл, как микропокупки бьют по кошельку россиян
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.