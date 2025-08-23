Вяленые томаты с соевым соусом и нори

Идеальный способ заготовить помидоры на зиму для ценителей восточной кухни.

Для этого рецепта выбирайте самые мясистые томаты (1 кг). Разрежьте их на четвертинки и удалите семена. Приготовьте маринад: смешайте 200 мл соевого соуса, 2 ст. л. кунжутного масла, щепотку сахара по вкусу и 1 ч. л. молотого имбиря. Осторожно обмакните каждую дольку в этот состав, стараясь не повредить мякоть. Выложите помидоры кожицей вниз на решетку, слегка посыпьте белым кунжутом. Сушите при 80 °C 5-6 часов, пока они не станут упругими. В простерилизованные банки уложите томаты, перекладывая их полосками нори и тонкими лепестками чеснока. Оставшийся маринад смешайте с рафинированным маслом, залейте заготовку и закатайте. Храните в темном прохладном месте. Эта закуска поразит вас глубоким пикантным вкусом.

