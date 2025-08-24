Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 19:41

Пробую новый рецепт вяленых помидоров — кориандр и имбирь решают

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные вяленые помидоры на зиму с кориандром и имбирем — это универсальная заготовка, которая подходит и для салатов, и для мясных блюд, и даже как самостоятельная закуска. Сочетание пряного кориандра, тонкой остроты имбиря и насыщенного вкуса спелых томатов делает заготовку по-настоящему особенной.

Для приготовления берут 2 килограмма мясистых томатов сорта «сливка», 1 столовую ложку молотого кориандра, 30 граммов свежего имбиря, 1 столовую ложку соли, 1 чайную ложку сахара, 100 миллилитров оливкового масла, 3 зубчика чеснока и несколько веточек розмарина.

Помидоры тщательно моют, разрезают на половинки и аккуратно удаляют сердцевину. Затем выкладывают их на противень срезом вверх, слегка присыпают солью и сахаром, после чего сушат в духовке при температуре около 90 градусов в течение 5–6 часов, пока плоды не станут мягкими, но сохранят упругость.

Когда томаты доходят до нужной консистенции, их перекладывают в стерилизованные банки, посыпают кориандром, добавляют тонко нарезанный имбирь, дольки чеснока и веточки розмарина. Все это заливают ароматным оливковым маслом так, чтобы помидоры были полностью покрыты. Банки плотно закрывают и хранят в прохладном месте.

Готовые вяленые помидоры с имбирем и кориандром обладают ярким вкусом: сладость томатов уравновешивается пряной свежестью, а пикантность придает имбирь. Такая заготовка превращается в универсальный ингредиент, который делает любое блюдо более изысканным.

Ранее мы поделились рецептом вяленых помидоров с зирой.

помидоры
томаты
домашние заготовки
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дежурные войска отразили атаку ВСУ на российский регион
Огромный оползень на Аляске спровоцировал мощнейшее цунами
Группа вернувшихся из плена военных ВС России приземлилась в Подмосковье
Ароматные булочки с корицей: рецепт, от которого веет домашним уютом
ЦСКА обыграл «Акрон» и поднялся на второе место в РПЛ
Стало известно, когда смогут эвакуировать тело альпинистки Наговицыной
В Госдуме оценили риски от нового штамма коронавируса «стратус»
Мединский назвал заложниками курян, которых удерживали ВСУ
Появилось видео с Лолитой, рыдающей на сцене под песню о Раневской
Вэнс раскрыл, какое наказание может грозить бывшему помощнику Трампа
В Турции раскрыли, как Украина может обеспечить свою безопасность
Появилось видео с ловлей питона в 3,6 метра, неделю ползавшего по улицам
Ответ РФ переплюнет «Орешник», трупы натовцев в Закарпатье: что дальше
Вирусолог назвала главную особенность нового штамма коронавируса
Дочь депутата Госдумы снялась в кино
Окулист рассказала о правиле «20-20-20» для работы за компьютером
В США умер легендарный ведущий «Вестей» Ростов: что известно, биография
Спецавтомобиль выехал с парковки ЦДМ на Лубянке после ЧП
Российские дроны ликвидировали группу пехоты ВСУ под Звановкой в ДНР
Пробую новый рецепт вяленых помидоров — кориандр и имбирь решают
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.