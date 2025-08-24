Пробую новый рецепт вяленых помидоров — кориандр и имбирь решают

Ароматные вяленые помидоры на зиму с кориандром и имбирем — это универсальная заготовка, которая подходит и для салатов, и для мясных блюд, и даже как самостоятельная закуска. Сочетание пряного кориандра, тонкой остроты имбиря и насыщенного вкуса спелых томатов делает заготовку по-настоящему особенной.

Для приготовления берут 2 килограмма мясистых томатов сорта «сливка», 1 столовую ложку молотого кориандра, 30 граммов свежего имбиря, 1 столовую ложку соли, 1 чайную ложку сахара, 100 миллилитров оливкового масла, 3 зубчика чеснока и несколько веточек розмарина.

Помидоры тщательно моют, разрезают на половинки и аккуратно удаляют сердцевину. Затем выкладывают их на противень срезом вверх, слегка присыпают солью и сахаром, после чего сушат в духовке при температуре около 90 градусов в течение 5–6 часов, пока плоды не станут мягкими, но сохранят упругость.

Когда томаты доходят до нужной консистенции, их перекладывают в стерилизованные банки, посыпают кориандром, добавляют тонко нарезанный имбирь, дольки чеснока и веточки розмарина. Все это заливают ароматным оливковым маслом так, чтобы помидоры были полностью покрыты. Банки плотно закрывают и хранят в прохладном месте.

Готовые вяленые помидоры с имбирем и кориандром обладают ярким вкусом: сладость томатов уравновешивается пряной свежестью, а пикантность придает имбирь. Такая заготовка превращается в универсальный ингредиент, который делает любое блюдо более изысканным.

