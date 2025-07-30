Медово-пряные томаты с зирой: изысканная восточная закуска

Пряные вяленые томаты по-восточному с медом и зирой — это изысканная закуска, сочетающая сладость меда, тепло восточных специй и насыщенный вкус помидоров. Для приготовления потребуется 1 кг помидоров черри, 2 ст. л. жидкого меда, 1 ст. л. молотой зиры, 1 ч. л. паприки, щепотка кайенского перца, 1 ст. л. бальзамического крема и 2 ст. л. кунжутного масла.

Черри разрезают на четвертинки, смешивают с медом, зирой, паприкой и кайенским перцем. Выкладывают на противень с пергаментом, сбрызгивают бальзамиком. Вялят при 90 °C 5–7 часов, первые 2 часа используют режим воздушного гриля для образования аппетитной корочки. За 30 минут до готовности сбрызгивают кунжутным маслом для придания восточного аромата.

Особенность этого рецепта пряных томатов с медом и зирой — гармоничное сочетание сладкого, пряного и пикантного вкусов. Такие томаты идеально дополняют салаты с руколой и морепродуктами, прекрасно сочетаются с козьим сыром, посыпанным обжаренным кунжутом. Хранить заготовки рекомендуется в стерильных банках, залитых оливковым маслом с веточкой розмарина, — в холодильнике они сохраняют свежесть до трех месяцев.