Рецепт острого перца в медовом маринаде на зиму

Вы поклонник вкусовых контрастов? Тогда жгучий перец, маринованный с медом, — то, что вам нужно! Делимся легким рецептом острого перца на зиму. У вас получится примерно 750 г закуски.
Ингредиенты
- Острый перец — 500 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Уксус 9% — 250 мл
- Яблочный уксус — 250 мл
- Мед (любой сорт) — 3 ст. л.
- Зерна кориандра — 1 ст. л.
- Петрушка — 1 пучок
- Соль — ½ ст. л.
Способ приготовления
Стерилизуйте банки и крышки.
В кастрюле соедините 2 вида уксуса, мед и соль, перемешайте.
Нарежьте перцы кольцами (не вычищая семена), зубчики чеснока — пластинками.
Выложите в банки зелень, кориандр и чесночные слайсы. Далее всыпьте кружочки перца.
Влейте маринад.
Герметично закатайте закуску. Оставьте настаиваться на 30–45 дней.
Ранее мы поделились подборкой 10 рецептов с острым перцем на зиму.