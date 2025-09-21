Рецепт острого перца в медовом маринаде на зиму

Вы поклонник вкусовых контрастов? Тогда жгучий перец, маринованный с медом, — то, что вам нужно! Делимся легким рецептом острого перца на зиму. У вас получится примерно 750 г закуски.

Ингредиенты

Острый перец — 500 г

Чеснок — 4 зубчика

Уксус 9% — 250 мл

Яблочный уксус — 250 мл

Мед (любой сорт) — 3 ст. л.

Зерна кориандра — 1 ст. л.

Петрушка — 1 пучок

Соль — ½ ст. л.

Способ приготовления

Стерилизуйте банки и крышки.

В кастрюле соедините 2 вида уксуса, мед и соль, перемешайте.

Нарежьте перцы кольцами (не вычищая семена), зубчики чеснока — пластинками.

Выложите в банки зелень, кориандр и чесночные слайсы. Далее всыпьте кружочки перца.

Влейте маринад.

Герметично закатайте закуску. Оставьте настаиваться на 30–45 дней.

