Рецепт острого перца в медовом маринаде на зиму

Острые перцы в медовом маринаде Острые перцы в медовом маринаде Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вы поклонник вкусовых контрастов? Тогда жгучий перец, маринованный с медом, — то, что вам нужно! Делимся легким рецептом острого перца на зиму. У вас получится примерно 750 г закуски.

Ингредиенты

  • Острый перец — 500 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Уксус 9% — 250 мл
  • Яблочный уксус — 250 мл
  • Мед (любой сорт) — 3 ст. л.
  • Зерна кориандра — 1 ст. л.
  • Петрушка — 1 пучок
  • Соль — ½ ст. л.

Способ приготовления

Стерилизуйте банки и крышки.

В кастрюле соедините 2 вида уксуса, мед и соль, перемешайте.

Нарежьте перцы кольцами (не вычищая семена), зубчики чеснока — пластинками.

Выложите в банки зелень, кориандр и чесночные слайсы. Далее всыпьте кружочки перца.

Влейте маринад.

Герметично закатайте закуску. Оставьте настаиваться на 30–45 дней.

Ранее мы поделились подборкой 10 рецептов с острым перцем на зиму.

