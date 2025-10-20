Россиян призвали не защищаться от простуды большим количеством цитрусовых

Повышенное содержание цитрусовых в рационе может привести к разрушению зубной эмали, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, также в зоне риска могут оказаться желудок и почки.

Цитрусовые осенью являются одними из наиболее доступных фруктов. Их вкус подтверждает содержание большого количества витамина С, а яркие цвета — натуральных антиоксидантов. Стоит испортиться погоде, и россияне начинают радикально увеличивать фрукты в рационе, рассчитывая на защиту от простудных заболеваний. Но надо помнить, что у цитрусовых есть и минусы: на них довольно часто бывает аллергия, а обилие аскорбиновой кислоты может вызвать разрушение зубной эмали, обострение гастрита и язвенной болезни, диарею, а иногда даже камнеобразование в почках, — отметила Чиркова.

Врач добавила, что многие цитрусовые обладают высоким гликемическим индексом, поэтому их потребление следует ограничивать людям с сахарным диабетом и тем, кто следит за калориями. По ее словам, для получения пользы от цитрусовых без вреда для здоровья следует съедать один-два фрукта ежедневно.

Ранее сообщалось, что в ежедневном рационе должно быть не менее 400 граммов овощей и фруктов. Красное мясо лучше ограничить до 80 граммов, его можно заменить рыбой, птицей или бобовыми. Эксперты советуют включить в меню крупы, хлеб, картофель и макароны, которые являются основными источниками углеводов.