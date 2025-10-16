В Роспотребнадзоре рассказали об идеальном ежедневном рационе Роспотребнадзор: в рационе должно быть не менее 400 г овощей и фруктов

В ежедневном рационе должно быть не менее 400 г овощей и фруктов и не более 80 г красного мяса – его можно заменить на рыбу, птицу или бобовые, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на Роспотребнадзор. Специалисты посоветовали добавить в меню крупы, хлеб, картофель и макаронные изделия – основной источник углеводов.

В ведомстве напомнили, что фрукты и овощи насыщают организм витаминами и пищевыми волокнами. Молоко и кисломолочные продукты, в свою очередь, полезны за счет кальция, фосфора и витаминов D, А и B2. При этом жиры должны составлять не более 30% калорий в сутки.

Кроме того, немаловажно соблюдать питьевой режим и ограничивать употребление сахара и соли. Ежедневная норма соли – не больше пяти-шести граммов. А сахар должен составлять менее десятой части от всего дневного рациона по калориям.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Титова заявила, что состав роллов нельзя назвать полезным, поэтому их нельзя считать диетической и повседневной «здоровой» пищей. По ее словам, в этом японском блюде содержится большое количество быстрых углеводов, жиров и калорий.