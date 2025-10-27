Необычный рецепт квашеной капусты с яблоками и клюквой

Квашеная капуста — традиционное блюдо, которое можно сделать еще интереснее, добавив в рецепт необычные ингредиенты. Этот вариант капусты приятно удивит своей фруктово-ягодной кислинкой и свежим вкусом.
Яблоки и клюква добавляют блюду пикантности, а капуста остается хрустящей и ароматной. Попробуйте подать такую квашеную капусту к мясным блюдам или как закуску!
Ингредиенты
- Белокочанная капуста — 1 кг
- Кислое яблоко — 1 шт.
- Клюква — 100 г
- Морковь — 1 шт.
- Соль — 20 г (1 ст. л.)
- Лавровый лист — 2-3 шт.
- Перец горошком — по желанию
Способ приготовления
- Нарежьте капусту тонкими полосками. Морковь натрите на крупной терке, а яблоко нарежьте небольшими дольками, удалив сердцевину.
- В большой миске смешайте капусту с солью и хорошенько помните руками, чтобы она пустила сок. Добавьте морковь и перемешайте.
- Затем добавьте клюкву и яблоки в капусту, аккуратно перемешивая, чтобы сохранить целостность фруктов и ягод.
- Переложите смесь в чистую банку, плотно утрамбовывая, чтобы капуста была покрыта соком. Добавьте лавровый лист и перец горошком для аромата.
- Оставьте банку при комнатной температуре на 3–4 дня для брожения. Не забывайте ежедневно протыкать капусту деревянной палочкой, чтобы выходил газ.
- Когда брожение завершится, переместите банку в холодильник на хранение.
Квашеная капуста готова!
