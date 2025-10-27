Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 20:57

Необычный рецепт квашеной капусты с яблоками и клюквой

Необычный рецепт квашеной капусты с яблоками и клюквой

Квашеная капуста — традиционное блюдо, которое можно сделать еще интереснее, добавив в рецепт необычные ингредиенты. Этот вариант капусты приятно удивит своей фруктово-ягодной кислинкой и свежим вкусом.

Яблоки и клюква добавляют блюду пикантности, а капуста остается хрустящей и ароматной. Попробуйте подать такую квашеную капусту к мясным блюдам или как закуску!

Ингредиенты

  • Белокочанная капуста — 1 кг
  • Кислое яблоко — 1 шт.
  • Клюква — 100 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Соль — 20 г (1 ст. л.)
  • Лавровый лист — 2-3 шт.
  • Перец горошком — по желанию

Способ приготовления

  1. Нарежьте капусту тонкими полосками. Морковь натрите на крупной терке, а яблоко нарежьте небольшими дольками, удалив сердцевину.
  2. В большой миске смешайте капусту с солью и хорошенько помните руками, чтобы она пустила сок. Добавьте морковь и перемешайте.
  3. Затем добавьте клюкву и яблоки в капусту, аккуратно перемешивая, чтобы сохранить целостность фруктов и ягод.
  4. Переложите смесь в чистую банку, плотно утрамбовывая, чтобы капуста была покрыта соком. Добавьте лавровый лист и перец горошком для аромата.
  5. Оставьте банку при комнатной температуре на 3–4 дня для брожения. Не забывайте ежедневно протыкать капусту деревянной палочкой, чтобы выходил газ.
  6. Когда брожение завершится, переместите банку в холодильник на хранение.

Квашеная капуста готова!

Ранее мы поделились рецептом пирога «Три стакана» с молоком.

