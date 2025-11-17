Салат «Генерал»: только простые ингредиенты и готовится быстро!

Салат «Генерал» — одна из тех праздничных закусок, которые сразу притягивают взгляд. Он красочный, сочный и сытный, а слоистая структура делает вкус глубоким и гармоничным. Его подают на Новый год, дни рождения и любые застолья — и почти всегда тарелка пустеет первой.

Для приготовления возьмите примерно 200–250 г отварной говядины. Нарежьте ее мелкими кубиками, чтобы кусочки равномерно ложились по слою. Возьмите 2 средние свеклы, 2 картофелины и 2 моркови — отварите до мягкости и натрите на крупной терке в разные чаши. Точно так же поступите с 3–4 куриными яйцами, но измельчите белки и желтки вместе. Добавьте к яйцам 70–80 г твердого сыра, натертого мелко.

Собирайте салат слоями, промазывая каждый майонезом: сначала картофель, затем мясо, морковь, слой яично-сырной смеси и завершайте свеклой. На каждом этапе слегка прижимайте массу, чтобы салат держал форму. Если хотите более выраженный вкус, присыпьте слои щепоткой соли и перца. Верх украсьте тонкими полосками свеклы — получится аккуратно и празднично.

Поставьте готовое блюдо в холодильник минимум на 1 час — вкус станет насыщеннее, а слои уплотнятся. Перед подачей украсьте зеленью или ореховой крошкой по желанию.

Совет: чтобы свекольный сок не окрашивал верхние слои, нанесите побольше майонеза перед ним.

Калорийность: примерно 180–200 ккал на 100 г; время приготовления: 60 минут.

Миланский салат-пятиминутка — лучше оливье: смотрите рецепт у нас на сайте.