Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 10:20

Салат «Генерал»: только простые ингредиенты и готовится быстро!

Салат «Генерал»: быстрый рецепт вкусного блюда Салат «Генерал»: быстрый рецепт вкусного блюда Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Салат «Генерал» — одна из тех праздничных закусок, которые сразу притягивают взгляд. Он красочный, сочный и сытный, а слоистая структура делает вкус глубоким и гармоничным. Его подают на Новый год, дни рождения и любые застолья — и почти всегда тарелка пустеет первой.

Для приготовления возьмите примерно 200–250 г отварной говядины. Нарежьте ее мелкими кубиками, чтобы кусочки равномерно ложились по слою. Возьмите 2 средние свеклы, 2 картофелины и 2 моркови — отварите до мягкости и натрите на крупной терке в разные чаши. Точно так же поступите с 3–4 куриными яйцами, но измельчите белки и желтки вместе. Добавьте к яйцам 70–80 г твердого сыра, натертого мелко.

Собирайте салат слоями, промазывая каждый майонезом: сначала картофель, затем мясо, морковь, слой яично-сырной смеси и завершайте свеклой. На каждом этапе слегка прижимайте массу, чтобы салат держал форму. Если хотите более выраженный вкус, присыпьте слои щепоткой соли и перца. Верх украсьте тонкими полосками свеклы — получится аккуратно и празднично.

Поставьте готовое блюдо в холодильник минимум на 1 час — вкус станет насыщеннее, а слои уплотнятся. Перед подачей украсьте зеленью или ореховой крошкой по желанию.

  • Совет: чтобы свекольный сок не окрашивал верхние слои, нанесите побольше майонеза перед ним.

  • Калорийность: примерно 180–200 ккал на 100 г; время приготовления: 60 минут.

Миланский салат-пятиминутка — лучше оливье: смотрите рецепт у нас на сайте.

салаты
праздники
рецепты
рецепт
Новый год
кулинария
кухня
простые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки толпой жестоко избили девочку-инвалида и сняли все на видео
Суд дал Джигану и Самойловой два месяца на примирение
Котик-талисман стал экспонатом музея после спасения женщины на СВО
В Орловской области раскрыли последствия ночной атаки дронов
Звезда «Дома-2» призналась, как шоу повлияло на ее музыкальную карьеру
Женщина осталась без дома и мужа после выигрыша 10 млн рублей в казино
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 ноября: где сбои в России
Самый дорогой компьютер Apple останется без поддержки
Стало известно, против каких стран-партнеров РФ Трамп хочет ввести санкции
Рогозин объяснил, о чем говорит обучение генералов ВСУ в академиях США
В российском регионе адвоката вынудили подать в суд на собственного клиента
Погода в Москве в понедельник, 17 ноября: ждать ледяной дождь и гололедицу?
Потрясающий кролик в духовке с имбирем: вегетарианцам рецепт не открывать
Самойлова пришла на заседание по делу о разводе с улыбкой на лице
В Казахстане объявили о вознаграждении за информацию о блогере Mellstroy
Юрист предупредил о рисках простого способа «разморозить» деньги на счете
Мужчина и пятилетний ребенок стали жертвами крупного пожара под Брянском
Киберполиция рассказала, как удалить личные данные из Интернета
В МВД Польши отреагировали на повреждение ведущих на Украину ж/д путей
В Роскачестве раскрыли, что грозит сотруднику за порчу имущества на работе
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.