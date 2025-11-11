Миланский салат-пятиминутка: когда оливье надоело, а гости на пороге

Этот рецепт стал настоящей находкой для тех дней, когда нужно быстро приготовить что-то сытное, вкусное, и главное, из того, что всегда есть под рукой. Он подкупает своей простотой.

Сначала сварите вкрутую 5 яиц, остудите их и мелко порубите ножом. Возьмите 2 плавленых сырка хорошего качества и натрите их на крупной терке — это необходимо для получения кремовой текстуры. К ним добавьте содержимое 1 банки консервированного зеленого горошка. Не забудьте слить жидкость. Мелко нарубите небольшой пучок свежего зеленого лука и пару веточек укропа. Все подготовленные компоненты соедините в глубокой миске, заправьте 4 ст. л. майонеза и слегка посолите по вкусу. Аккуратно перемешайте салат и дайте ему настояться в холодильнике всего 10–15 минут. Подается блюдо охлажденным, получается невероятно нежным и насыщенным.

Приготовьте вкусные и простые баклажаны с помидорами, сыром и чесноком в духовке.