Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 07:15

Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком: готово за полчаса!

Рецепт баклажанов в духовке: просто и быстро Рецепт баклажанов в духовке: просто и быстро Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите подать на стол что-то эффектное, простое и невероятно вкусное? Запечённые баклажаны с помидорами, сыром и чесноком — то, что нужно. Минимум усилий, продукты доступные, а результат — настоящая ресторанная закуска.

Возьмите 2 средних баклажана, нарежьте кружочками толщиной приблизительно в сантиметр, положите в подсоленную воду хотя бы на 10 минут, чтобы они не горчили (можно и дольше). Выжмите лишнюю влагу, промокните бумажными салфетками. Смажьте противень 1 ст. л. подсолнечного или оливкового масла и разложите баклажаны в один слой.

Сверху выложите кружочки 2 спелых помидоров, равномерно посыпьте 80–100 г натертого сыра (пармезан или другой твердый подойдут лучше всего), добавьте 1–2 измельченных дольки чеснока. Для аромата — щепотка итальянских трав или орегано.

Запекайте в духовке при 190°C около 15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится по краям. Перед тем как подавать, посыпьте свежей зеленью — укропом или базиликом.

  • Совет: если хотите ярче вкус, за 5 минут до готовности сбрызните баклажаны оливковым маслом или добавьте каплю бальзамического соуса.

Калорийность составляет всего 115 ккал на порцию, время приготовления — 25 минут.

Не забудьте посмотреть рецепт немецкого картофельного салата с беконом за 20 минут!

Читайте также
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
7 лучших рецептов маринованной капусты: когда и как готовить, секреты
Семья и жизнь
7 лучших рецептов маринованной капусты: когда и как готовить, секреты
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — сливочная курочка на подушке! Никаких хитростей, все элементарно
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — сливочная курочка на подушке! Никаких хитростей, все элементарно
Овсянка вредна? Раскрываем все тайны «королевы завтраков»!
Семья и жизнь
Овсянка вредна? Раскрываем все тайны «королевы завтраков»!
Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник
Семья и жизнь
Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
баклажаны
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как уберечь пожилого родственника от продажи жилья мошеннику? Топ-5 советов
Флаги со свастикой и уничтожение ДРГ ВСУ: новости СВО к утру 29 октября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 октября: инфографика
Над Россией уничтожили 100 беспилотников за ночь
«Вашингтон» Овечкина потерпел второе поражение подряд
Алаудинов назвал главную задачу ВС России в зоне СВО
Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком: готово за полчаса!
Трамп высказался о переизбрании президентом на третий срок
В США провели испытания нового сверхзвукового самолета
«Калорийная бомба»: врач назвала самый вредный ингредиент шаурмы
В России возобновили работу сразу шесть аэропортов
Путин обсудит с правительством будущее рыбной отрасли
Вашингтон готовит новые поставки вооружений Киеву через европейцев
Дроны-разведчики вычислили и уничтожили ДРГ ВСУ
Юрист раскрыл, за что с Усольцевых могут потребовать компенсацию
К чему снится собственная измена: узнаете, что говорит сонник о предательстве
Депутат рассказал, чем опасен возникший интерес к репетиторам по видеоиграм
«От подвала к подвалу»: как ВС РФ выбивали ВСУ из запорожского села
Чудовищные потери и попытки удержать фронт: успехи ВС РФ к утру 29 октября
Сломанный ноготь во сне: как понять символику сна правильно
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.