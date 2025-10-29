Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком: готово за полчаса!

Рецепт баклажанов в духовке: просто и быстро

Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком: готово за полчаса!

Хотите подать на стол что-то эффектное, простое и невероятно вкусное? Запечённые баклажаны с помидорами, сыром и чесноком — то, что нужно. Минимум усилий, продукты доступные, а результат — настоящая ресторанная закуска.

Возьмите 2 средних баклажана, нарежьте кружочками толщиной приблизительно в сантиметр, положите в подсоленную воду хотя бы на 10 минут, чтобы они не горчили (можно и дольше). Выжмите лишнюю влагу, промокните бумажными салфетками. Смажьте противень 1 ст. л. подсолнечного или оливкового масла и разложите баклажаны в один слой.

Сверху выложите кружочки 2 спелых помидоров, равномерно посыпьте 80–100 г натертого сыра (пармезан или другой твердый подойдут лучше всего), добавьте 1–2 измельченных дольки чеснока. Для аромата — щепотка итальянских трав или орегано.

Запекайте в духовке при 190°C около 15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится по краям. Перед тем как подавать, посыпьте свежей зеленью — укропом или базиликом.

Совет: если хотите ярче вкус, за 5 минут до готовности сбрызните баклажаны оливковым маслом или добавьте каплю бальзамического соуса.

Калорийность составляет всего 115 ккал на порцию, время приготовления — 25 минут.

Не забудьте посмотреть рецепт немецкого картофельного салата с беконом за 20 минут!