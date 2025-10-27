Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 20:56

Квашеная капуста по-сибирски — старинный рецепт с тмином и морковью

Квашеная капуста с тмином и морковью — старинный рецепт из Сибири Квашеная капуста с тмином и морковью — старинный рецепт из Сибири Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У каждого в семье есть рецепты различных заготовок, которые передаются из поколения в поколение. Интереснее всего такие кулинарные опыты ставить правнукам где-нибудь в Москве, если рецепт прабабушка привезла из Сибири в начале ХХ века. Сегодня будем по старинному рецепту квасить капусту. Разумеется, адаптировав его под современные реалии и рассчитав продукты на семью из двух, а не из десяти человек.

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста — 5 кг;
  • нейодированная соль — 5 ст. л.;
  • морковь — 500 г;
  • тмин — ½ ст.

С вилков снять внешние листья и выложить ими дно кастрюли или ведра, в котором вы будете заквашивать овощи. Капусту нашинковать ножом длинными тонкими полосками или натереть на специальной терке. Морковь натереть на обычной крупной терке. Засыпать порциями капусту, морковь и соль в большой таз и тщательно перетереть или промять их руками, как будто вы месите тесто или мешаете мясной фарш. После того, как овощи дали немного сока, всыпать тмин, еще раз перемешать.

Выкладывать капусту по мере приготовления в ведро или кастрюлю, плотно трамбуя. Когда все овощи уложены, прижать их большой тарелкой и поставить сверху гнет. Достаточно будет пятилитровой бутылки с водой. Кастрюлю лучше поставить на противень или в глубокий таз в теплое место, например, на кухне рядом с батареей. Через сутки сок начнет пениться и вытекать из кастрюли. Гнет нужно снять, и проткнуть капусту в нескольких местах до дна длинной палкой — толстой спицей для вязания, ручкой от шумовки, сложенными вместе одноразовыми палочками для еды. Это необходимо, чтобы из капусты ушла горечь.

Эту процедуру нужно повторять 1–2 раза в сутки на протяжении 3 или 4 дней. Капуста будет готова, когда рассол перестанет пениться и станет светлым. После этого капусту можно переложить в стеклянные банки и убрать в холодильник. Она должна обязательно быть полностью покрыта рассолом, чтобы не испортиться.

  • Калорийность на 100 г: 19 ккал.
  • Время приготовления на кухне: 1 час.
  • Готовность блюда: 4 суток.

Ранее мы поделились рецептом кимчи — квашеной капусты по-корейски.

Читайте также
Лунный календарь для квашения капусты осенью-2025
Семья и жизнь
Лунный календарь для квашения капусты осенью-2025
Ленивый ужин. Беру грудку, грибы и немного сливок — белорусская мачанка! Очень вкусно и ароматно — хит белорусов
Общество
Ленивый ужин. Беру грудку, грибы и немного сливок — белорусская мачанка! Очень вкусно и ароматно — хит белорусов
«Все поделят чинно»: вдова Караченцова высказалась о наследстве
Культура
«Все поделят чинно»: вдова Караченцова высказалась о наследстве
Шедевр из грудки и картошки на ужин в одном противне: сочное блюдо из обычных продуктов
Общество
Шедевр из грудки и картошки на ужин в одном противне: сочное блюдо из обычных продуктов
Приготовьте картофельный пирог за 40 минут: проверенный семейный рецепт
Семья и жизнь
Приготовьте картофельный пирог за 40 минут: проверенный семейный рецепт
квашеная капуста
кулинария
наследство
рецепты
семья
Сибирь
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Развод с Рудневой, проблемы с весом, дочь: куда пропал актер Павел Сердюк
Захарова раскрыла главный секрет успеха объединения БРИКС
«Просто онемела в тот момент»: Поргина о пророчестве Высоцкого и инсульте
В Британии потребовали запретить два популярных в этой стране продукта
На Украине оказался поврежден важный объект энергетики
Мужчина три дня не расставался с найденным кладом
Госпитализация, болезнь дочери, слова о патриотизме: как живет актер Збруев
«Зона убийства»: на Западе заметили смену характера боевых действий в ДНР
Блогерша сожгла паспорт на камеру и получила реальный срок
Как запоминать информацию быстрее: эффективные методы мнемоники
Россиян предупредили, какими номерами пользуются телефонные мошенники
Глава «Ленкома» раскрыл главный страх Караченцова
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Квашеная капуста с клюквой на зиму: полезная и вкусная закуска
Квашеная капуста по-грузински: кавказский рецепт на зиму
Необычный рецепт квашеной капусты с яблоками и клюквой
Квашеная капуста по-сибирски — старинный рецепт с тмином и морковью
Поэтапный рецепт квашеной капусты с лучком — сочно и вкусно
Домашний клюквенный морс: рецепт — спасение от простуды
В Венгрии пообещали не допустить вступления Украины в одну организацию
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.