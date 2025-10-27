Квашеная капуста по-сибирски — старинный рецепт с тмином и морковью

У каждого в семье есть рецепты различных заготовок, которые передаются из поколения в поколение. Интереснее всего такие кулинарные опыты ставить правнукам где-нибудь в Москве, если рецепт прабабушка привезла из Сибири в начале ХХ века. Сегодня будем по старинному рецепту квасить капусту. Разумеется, адаптировав его под современные реалии и рассчитав продукты на семью из двух, а не из десяти человек.

Ингредиенты:

белокочанная капуста — 5 кг;

нейодированная соль — 5 ст. л.;

морковь — 500 г;

тмин — ½ ст.

С вилков снять внешние листья и выложить ими дно кастрюли или ведра, в котором вы будете заквашивать овощи. Капусту нашинковать ножом длинными тонкими полосками или натереть на специальной терке. Морковь натереть на обычной крупной терке. Засыпать порциями капусту, морковь и соль в большой таз и тщательно перетереть или промять их руками, как будто вы месите тесто или мешаете мясной фарш. После того, как овощи дали немного сока, всыпать тмин, еще раз перемешать.

Выкладывать капусту по мере приготовления в ведро или кастрюлю, плотно трамбуя. Когда все овощи уложены, прижать их большой тарелкой и поставить сверху гнет. Достаточно будет пятилитровой бутылки с водой. Кастрюлю лучше поставить на противень или в глубокий таз в теплое место, например, на кухне рядом с батареей. Через сутки сок начнет пениться и вытекать из кастрюли. Гнет нужно снять, и проткнуть капусту в нескольких местах до дна длинной палкой — толстой спицей для вязания, ручкой от шумовки, сложенными вместе одноразовыми палочками для еды. Это необходимо, чтобы из капусты ушла горечь.

Эту процедуру нужно повторять 1–2 раза в сутки на протяжении 3 или 4 дней. Капуста будет готова, когда рассол перестанет пениться и станет светлым. После этого капусту можно переложить в стеклянные банки и убрать в холодильник. Она должна обязательно быть полностью покрыта рассолом, чтобы не испортиться.

Калорийность на 100 г: 19 ккал.

Время приготовления на кухне: 1 час.

Готовность блюда: 4 суток.

