Нацистский концлагерь чуть не загубил жизни двоих человек 80 лет спустя

Отец и сын пропали во время похода по подземным тоннелям бывшего нацистского концлагеря Дора-Миттельбау в Германии, сообщает немецкое издание Bild. Полиция развернула масштабную поисковую операцию с участием кинологов и служебного вертолета.

Отец и сын отправились в подземные тоннели концлагеря Дора-Миттельбау. Их идея обернулась масштабной поисковой операцией — вертолеты, собаки-ищейки и множество полицейских были вынуждены искать путешественников, — говорится в материале.

Как установила полиция, 50-летний мужчина и его 19-летний сын отправились исследовать подземные коммуникации лагеря, где в 1943–1945 годах заключенные производили ракеты для нацистской военной промышленности, и в какой-то момент перестали выходить на связь. Бывшая жена мужчины, знавшая о планах экс-супруга, сообщила о случившемся в полицию.

Позже стало известно, что пропавшие даже не успели войти в тоннели концлагеря. Они испугались полицейских и спрятались. В итоге обоим путешественникам предъявили обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию. Кроме того, их обязали возместить стоимость поисково-спасательной операции.

