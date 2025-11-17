Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Нацистский концлагерь чуть не загубил жизни двоих человек 80 лет спустя

Bild: отец и сын пропали в подземных тоннелях бывшего концлагеря Дора-Миттельбау

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отец и сын пропали во время похода по подземным тоннелям бывшего нацистского концлагеря Дора-Миттельбау в Германии, сообщает немецкое издание Bild. Полиция развернула масштабную поисковую операцию с участием кинологов и служебного вертолета.

Отец и сын отправились в подземные тоннели концлагеря Дора-Миттельбау. Их идея обернулась масштабной поисковой операцией — вертолеты, собаки-ищейки и множество полицейских были вынуждены искать путешественников, — говорится в материале.

Как установила полиция, 50-летний мужчина и его 19-летний сын отправились исследовать подземные коммуникации лагеря, где в 1943–1945 годах заключенные производили ракеты для нацистской военной промышленности, и в какой-то момент перестали выходить на связь. Бывшая жена мужчины, знавшая о планах экс-супруга, сообщила о случившемся в полицию.

Позже стало известно, что пропавшие даже не успели войти в тоннели концлагеря. Они испугались полицейских и спрятались. В итоге обоим путешественникам предъявили обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию. Кроме того, их обязали возместить стоимость поисково-спасательной операции.

В июле дайвер из Китая пропал без вести после погружения в реке. Он провел пять дней в подводной пещере, дожидаясь помощи. На глубине около девяти метров он нашел вход в систему пещер, где был воздушный карман, позволявший ему дышать. Там он ждал спасения, питаясь сырой рыбой. Спустя пять дней он заметил проплывавших спасателей и посветил им фонариком.

