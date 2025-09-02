Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 13:42

«Не только немцы»: общественник раскрыл, кто строил концлагеря для детей

Общественник Рощупкин: финны строили концлагеря для детей в Петрозаводске

Саласпилсский мемориальный ансамбль — мемориальный комплекс жертвам нацизма Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Создателями концлагерей для детей в годы Великой Отечественной войны выступали не только немцы, но и их союзники, рассказал член Совета Международного союза бывших малолетних узников фашизма Владимир Рощупкин. Он подробно остановился на роли финских оккупационных сил в Петрозаводске, передает корреспондент NEWS.ru.

Раньше по политическим соображениям эта история абсолютно замалчивалась. А достаточно привести такие цифры, что в одном только Петрозаводске, который был оккупирован долгих три года, как и большая часть Карелии, было сооружено финнами шесть концлагерей для детей и их родителей, — сказал Рощупкин.

Общественный деятель подчеркнул, что финны экономили на строительстве, огораживая колючей проволокой жилые кварталы и запрещая людям выходить. В качестве примера он привел историю Клавдии Нюппиевой, которая в пятилетнем возрасте была заключена в один из таких лагерей.

Рощупкин рассказал, что однажды девочка с сестрами решила пробраться за проволоку в поисках еды. Финский охранник с вышки выстрелил и попал ей в ногу. Из-за этого женщина до сих пор прихрамывает, отметил он.

Фотография маленькой Клавдии за колючей проволокой, сделанная в день освобождения города фотокорреспондентом Галиной Сахно, позже была опубликована в «Огоньке» и представлена на Нюрнбергском процессе. Как отметил Рощупкин, изначально снимок не публиковали, чтобы не демонстрировать международной общественности невозможность защитить детей в годы войны.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что федеральный закон «О ветеранах» ожидает актуализация. Выступая на пресс-конференции, посвященной проведению с 9 по 10 сентября в Москве Международного антифашистского форума, он отметил, что отдельной главы удостоены несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

