Федеральный закон «О ветеранах» ожидает актуализация, заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Выступая на пресс-конференции, посвященной проведению с 9 по 10 сентября в Москве Международного антифашистского форума, он отметил, что отдельной главы удостоены несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, передает корреспондент NEWS.ru.

Закон «О ветеранах» очень сильно устарел, и он в ближайшей перспективе, на мой взгляд, будет серьезно изменен, актуализирован, систематизирован с учетом новых реалий. Мы практически в ежемесячном режиме вносим туда правки, прежде всего с тем, что правоприменительная практика дает новые основания, чтобы в связи с проходящей СВО вносились новые изменения, корректировки, давая той или иной группе иметь статус ветерана, инвалида боевых действий, — пояснил он.

Также Нилов заявил, что ментальная перезагрузка привела к событиям Майдана на Украине. По его словам, речь идет об идеологической работе, которую проводил Запад, сотрудничая с украинскими общественными организациями и молодежью.