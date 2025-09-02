Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 13:15

«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»

Депутат Нилов: устаревший закон «О ветеранах» ожидает актуализация

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: NEWS.ru

Федеральный закон «О ветеранах» ожидает актуализация, заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Выступая на пресс-конференции, посвященной проведению с 9 по 10 сентября в Москве Международного антифашистского форума, он отметил, что отдельной главы удостоены несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, передает корреспондент NEWS.ru.

Закон «О ветеранах» очень сильно устарел, и он в ближайшей перспективе, на мой взгляд, будет серьезно изменен, актуализирован, систематизирован с учетом новых реалий. Мы практически в ежемесячном режиме вносим туда правки, прежде всего с тем, что правоприменительная практика дает новые основания, чтобы в связи с проходящей СВО вносились новые изменения, корректировки, давая той или иной группе иметь статус ветерана, инвалида боевых действий, — пояснил он.

Также Нилов заявил, что ментальная перезагрузка привела к событиям Майдана на Украине. По его словам, речь идет об идеологической работе, которую проводил Запад, сотрудничая с украинскими общественными организациями и молодежью.

ветераны
Нилов
политика
законы
льготы
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не только немцы»: общественник раскрыл, кто строил концлагеря для детей
ВСУ пригрозили ответом за погибших на минном поле гражданских под Курском
Россиянин отделался условкой за потасовку с полицейским в аэропорту
Юная королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти»
В России зафиксировали двукратный рост спроса на туры в Китай
Сбежавших из СИЗО на Урале террористов объявили в федеральный розыск
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
«Моя личная месть»: убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.