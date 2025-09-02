Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:32

В Госдуме рассказали, что привело к событиям Майдана на Украине

Депутат Нилов: ментальная перезагрузка привела к событиям Майдана на Украине

Фото: Mikhail Palinchak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ментальная перезагрузка привела к событиям Майдана на Украине, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, речь идет об идеологической работе, которую проводил Запад, сотрудничая с украинскими общественными организациями и молодежью.

Все, что произошло на Майдане в 2014 году, — это же результат как раз той самой ментальной перезагрузки. Прежде всего, работали с общественными организациями, работали с молодежью, — сказал Нилов.

Ранее французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле заявил, что убитый во Львове бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий управлял снайперами на Майдане в Киеве в 2014 году. Он отметил, что стрельба не была необходимой, так как действующий в то время украинский президент Виктор Янукович «согласился на все».

До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель Парубия. Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили ему о первых известных обстоятельствах убийства, совершенного во Львове.

Россия
Госдума
депутаты
Ярослав Нилов
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не только немцы»: общественник раскрыл, кто строил концлагеря для детей
ВСУ пригрозили ответом за погибших на минном поле гражданских под Курском
Россиянин отделался условкой за потасовку с полицейским в аэропорту
Юная королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти»
В России зафиксировали двукратный рост спроса на туры в Китай
Сбежавших из СИЗО на Урале террористов объявили в федеральный розыск
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
«Моя личная месть»: убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.