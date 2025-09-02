В Госдуме рассказали, что привело к событиям Майдана на Украине

В Госдуме рассказали, что привело к событиям Майдана на Украине Депутат Нилов: ментальная перезагрузка привела к событиям Майдана на Украине

Ментальная перезагрузка привела к событиям Майдана на Украине, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, речь идет об идеологической работе, которую проводил Запад, сотрудничая с украинскими общественными организациями и молодежью.

Все, что произошло на Майдане в 2014 году, — это же результат как раз той самой ментальной перезагрузки. Прежде всего, работали с общественными организациями, работали с молодежью, — сказал Нилов.

Ранее французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле заявил, что убитый во Львове бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий управлял снайперами на Майдане в Киеве в 2014 году. Он отметил, что стрельба не была необходимой, так как действующий в то время украинский президент Виктор Янукович «согласился на все».

До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель Парубия. Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили ему о первых известных обстоятельствах убийства, совершенного во Львове.