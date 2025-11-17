Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме объяснили, сколько истребителей Франция может передать Украине

Депутат Журавлев: Франция может передать Украине не более 30 Rafale

Фото: Panoramic/Global Look Press
Франция физически не сможет передать Украине более 30 истребителей Rafale в сжатые сроки, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, существующие производственные мощности Парижа серьезно ограничивают потенциал таких поставок.

Франция выпускает не больше 60 истребителей Rafale в год. Понятное дело, что из них Украине она не сможет отдать больше половины. А значит, программа, о которой говорит Эммануэль Макрон (президент Франции. — NEWS.ru), растянется как минимум на три года. Через это время он уже не будет президентом, то есть с него взятки гладки. И сама Украина в ее нынешнем виде уже точно перестанет существовать, — пояснил Журавлев.

По словам депутата, во всей Европе прекрасно понимают, что Украине не выйти победителем в конфликте с Россией. Он отметил, что заявления о долгосрочных поставках оружия Киеву являются лишь попыткой европейских политиков сохранить лицо перед избирателями.

По-моему, во всей Европе уже прекрасно понимают, что Украина не может выиграть в конфликте против РФ. Поэтому, чтобы сохранить собственное лицо, чтобы оно не превратилось для европейских избирателей в свиное рыло, многим политикам приходится делать вид, будто ничего не случилось. Будто все в порядке и поставки западного оружия ВСУ получать будут еще долгие и долгие годы, — подытожил Журавлев.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что современные отношения Франции и Украины ждет финал, который описал Михаил Булгаков более века назад в фельетоне «Киев-город». По его словам, в произведении классика поляки с французскими дальнобойными пушками были разгромлены, но перед этим успели разрушить ключевые мосты через Днепр.

