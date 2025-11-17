Медведев назвал страны, которые относятся к России с большой симпатией

Медведев назвал страны, которые относятся к России с большой симпатией Медведев: африканские страны относятся к России с большой симпатией

Африканские страны относятся к России с большой симпатией, заявил председатель Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия, в отличие от Запада, никогда никого не держала в «колониальном полоне».

Африка — это бурно развивающийся континент, который в целом относится к России с большой симпатией, — сообщил Медведев.

Ранее посол РФ в Судане Андрей Черновол рассказал, что создание военно-морской базы России в Порт-Судане на востоке страны приостановлено. Он отметил, что двусторонние переговоры завершились еще в 2020 году подписанием соответствующего межгосударственного соглашения. Однако, по словам Черновола, движение в этом вопросе приостановлено из-за военного конфликта.

До этого посол страны в РФ Мухаммед Сирадж заявил: Судан рассчитывает, что Россия нарастит помощь после потери контроля над городом Эль-Фашир. Он добавил, что Москва активно помогает с гуманитарными грузами. Сирадж отметил, что стране необходимы поставки продовольствия, воды, медикаментов и мобильных госпиталей.