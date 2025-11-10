Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 10:53

Стало известно о приостановке строительства базы ВМФ РФ в Судане

Посол Черновол: создание базы ВМФ России в Порт-Судане приостановлено

Российский боевой корабль «Адмирал Григорович» в Порт-Судане Российский боевой корабль «Адмирал Григорович» в Порт-Судане Фото: AP/ТАСС

Создание военно-морской базы России в Порт-Судане на востоке Судана приостановлено, сообщил посол РФ в республике Андрей Черновол. По его словам, которые передает РИА Новости, в африканской стране идет военный конфликт.

Как известно, двусторонние переговоры завершились еще в 2020 году подписанием соответствующего межгосударственного соглашения. <...> С учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено, — пояснил дипломат.

Ранее посол страны в РФ Мухаммед Сирадж заявил, что Судан рассчитывает, что Россия нарастит помощь после потери контроля над городом Эль-Фашир. По его словам, Москва с начала конфликта выступает надежным союзником Хартума и помогает государству на международной арене.

До этого детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в Эль-Фашире около 130 тыс. детей оказались в критическом положении из-за голода, болезней и насилия. Специалисты назвали город «эпицентром детских страданий» и потребовали немедленного гуманитарного доступа.

Судан
Россия
ВМФ
базы
