Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 17:58

Президента Союза промышленников задержали в Запорожье

СК: главе Союза промышленников Запорожья предъявили обвинение по делу о взятке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президенту Союза содействия развития промышленности и торговли Запорожской и Херсонской областей предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, сообщили в запорожском управлении СК России. По версии следствия, обвиняемый выступил посредником при передаче взятки в размере 5 млн рублей.

Как установили следователи, в феврале текущего года он способствовал передаче денежных средств представителю госпредприятия «Управление автомобильными дорогами Запорожской области». Взятка была связана с заключением договора аренды специальной техники в рамках дорожных работ на территории области.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей по ходатайству следователя. На имущество фигуранта наложен арест на сумму, превышающую 5 млн рублей.

Ранее суд арестовал на два месяца бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области по обвинению в получении взяток на сумму свыше 6,5 млн рублей. Как установило следствие, чиновник в 2020–2025 годах получал деньги от фермеров за содействие в незаконном получении грантов.

Россия
Запорожская область
взятки
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушка спасла ребенка, который упал в водоканал
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
«Подрасслабился»: Тарасова о падениях Гуменника на этапе Гран‑при
100 истребителей для Киева: как французские Rafale повлияют на СВО?
Директор вынудила сотрудника уволиться и поплатилась
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.