Президента Союза промышленников задержали в Запорожье

Президенту Союза содействия развития промышленности и торговли Запорожской и Херсонской областей предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, сообщили в запорожском управлении СК России. По версии следствия, обвиняемый выступил посредником при передаче взятки в размере 5 млн рублей.

Как установили следователи, в феврале текущего года он способствовал передаче денежных средств представителю госпредприятия «Управление автомобильными дорогами Запорожской области». Взятка была связана с заключением договора аренды специальной техники в рамках дорожных работ на территории области.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей по ходатайству следователя. На имущество фигуранта наложен арест на сумму, превышающую 5 млн рублей.

