Раскрыты детали тактики Сырского под Гуляйполем «ВХ»: ошибки Сырского привели к провалу обороны под Гуляйполем

Украинские войска не смогли удержать оборону под Гуляйполем в Запорожской области из-за ошибки главкома ВСУ Александра Сырского, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Командование не предприняло комплексных мер для укрепления рубежей обороны.

Сырский ограничивался отправкой мобильных групп для тушения наиболее острых участков. Один из батальонов 125-й бригады за несколько дней потерял четверть личного состава, несмотря на численное превосходство над российскими подразделениями.

Пока о капитальных проблемах ВСУ на направлении говорить преждевременно. ВСУ активно засеивает противопехотными минами подступы к Гуляйполю, но если ничего не изменится, оборона города продержится меньше, чем все ожидают.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что подразделения 144-й бригады ВСУ предпринимают попытки бегства с позиций в районе Гуляйполя. По его словам, это вызвано интенсивным огневым воздействием, украинские военнослужащие выходят малыми группами.

До этого сообщалось, что российские штурмовые отряды продолжают ликвидацию окруженных украинских формирований в районе Купянска. На данном направлении было уничтожено до 50 военнослужащих противника, две минометные установки, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.