Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 10:36

«Серьезно поплатился»: полковник назвал веский повод для отставки Сырского

Полковник Баранец: поражения ВСУ в Запорожье могут повлиять на отставку Сырского

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Pool/Global Look Press

Поражение Вооруженных сил Украины в Запорожье может стать причиной отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец. По его словам, у украинского президента Владимира Зеленского есть уже несколько поводов для увольнения генерала.

Для того чтобы не дать полностью задушить две украинские крупные группировки в мешках под Красноармейском и Купянском, Сырский снимал войска с Запорожского направления и за это очень серьезно поплатился. Я не исключаю, что, возможно, это будет еще одной причиной, которая заставит Зеленского снять генерала с должности, потому что он многое обещает, но мы видим, что на поле боя терпит поражение, — высказался Баранец.

Ранее сообщалось, что на Украине все чаще поднимается вопрос возможной отставки Сырского. Военные аналитики связывают это с ухудшением положения украинских войск в Красноармейске (Покровске).

До этого стало известно, что командиры и военнослужащие ВСУ выразили обеспокоенность по поводу дефицита ресурсов для удержания контроля над Красноармейском. Основная проблема заключается в нехватке личного состава.

ВСУ
Красноармейск
СВО
Александр Сырский
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
