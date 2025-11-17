Уроженец Таджикистана поселился в машине на границе между двух стран Гражданин Таджикистана пять месяцев жил в машине на границе между РФ и Грузией

Гражданин Таджикистана Алан Гацоев пять месяцев жил на «ничейной земле» между Россией и Грузией, сообщили в МВД республики. По данным «112», его единственным жильем стал автомобиль. По словам 45-летнего мужчины, он болеет диабетом.

По информации республиканского МВД, мужчина не раз нарушал миграционное законодательство, что привело к административным взысканиям. В результате суды в Подмосковье и Северной Осетии вынесли решения о запрете его въезда в Россию. Несмотря на попытки обжаловать эти решения, Гацоев не обращался в МВД для легализации своего статуса.

При этом он записал видеообращение, в котором рассказал о своем осетинском происхождении и тяжелом положении. По его словам, уже пять месяцев он живет в автомобиле, а питание получает от добрых людей, которые делятся с ним едой. Ситуация Алану стала известна после его попытки вернуться в Россию из Грузии, где он находился ранее.

Ранее суд в Приморье осудил на 1,5 года двоих граждан Китая за незаконное пересечение российской границы. По данным источника, они нарушили закон ради сбора папоротника.