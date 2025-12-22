Новый год-2026
22 декабря 2025 в 13:16

Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС

Вэнс: на переговорах по Украине обсудят совместный контроль над ЗАЭС

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
На переговорах по Украине обсуждается вопрос возможного совместного контроля над Запорожской АЭС, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В интервью Unherd он сообщил, что эта тема остается одной из наиболее сложных на переговорах.

Кто контролирует [Запорожскую] АЭС? Может ли она контролироваться совместно? Должна ли она контролироваться одной или несколькими сторонами?перечислил Вэнс сложные вопросы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Запорожская атомная электростанция должна находиться под управлением России и Международного агентства по атомной энергии с целью обеспечения безопасности. Так он прокомментировал предложение США о совместном управлении ЗАЭС представителями Вашингтона, Москвы и Киева. По словам парламентария, это позволит избежать возможных провокаций.

До этого представители Запорожской АЭС сообщили, что Министерство обороны России играет ключевую роль в обеспечении безопасности при восстановлении линий электропередачи. По их информации, специалисты станции проводят ремонтные работы в условиях продолжающихся обстрелов территории.

