Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС

На переговорах по Украине обсуждается вопрос возможного совместного контроля над Запорожской АЭС, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В интервью Unherd он сообщил, что эта тема остается одной из наиболее сложных на переговорах.

Кто контролирует [Запорожскую] АЭС? Может ли она контролироваться совместно? Должна ли она контролироваться одной или несколькими сторонами? — перечислил Вэнс сложные вопросы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Запорожская атомная электростанция должна находиться под управлением России и Международного агентства по атомной энергии с целью обеспечения безопасности. Так он прокомментировал предложение США о совместном управлении ЗАЭС представителями Вашингтона, Москвы и Киева. По словам парламентария, это позволит избежать возможных провокаций.

До этого представители Запорожской АЭС сообщили, что Министерство обороны России играет ключевую роль в обеспечении безопасности при восстановлении линий электропередачи. По их информации, специалисты станции проводят ремонтные работы в условиях продолжающихся обстрелов территории.