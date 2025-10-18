На ЗАЭС рассказали, кто играет ключевую роль в восстановительных работах

Минобороны России выполняет основную роль в обеспечении безопасности при ремонте ЛЭП на Запорожской АЭС, сообщили в Telegram-канале станции. Отмечается, что сейчас персонал ведет восстановительные работы в зоне активных обстрелов.

Ключевую роль в обеспечении проведения этих работ в зоне активных обстрелов со стороны ВСУ играет Министерство обороны РФ. Без гарантий безопасности, обеспеченных военными, работа энергетиков была бы невозможна, — отметили представители ЗАЭС.

Также на станции выразили благодарность российским дипломатам, госкорпорации «Росатом» и экспертам МАГАТЭ. Их координированные действия позволили создать условия для восстановления электроснабжения, добавили на Запорожской АЭС.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные повредили последнюю линию энергоснабжения Запорожской АЭС. По его словам, действия ВСУ нарушили фундаментальные принципы ядерной безопасности МАГАТЭ и стали угрозой жизням миллионов людей. Он добавил, что станцию пришлось подключать к дизель-генераторам.