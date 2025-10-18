Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 14:17

На ЗАЭС рассказали, кто играет ключевую роль в восстановительных работах

ЗАЭС: Минобороны играет ключевую роль в обеспечении работ на станции

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Минобороны России выполняет основную роль в обеспечении безопасности при ремонте ЛЭП на Запорожской АЭС, сообщили в Telegram-канале станции. Отмечается, что сейчас персонал ведет восстановительные работы в зоне активных обстрелов.

Ключевую роль в обеспечении проведения этих работ в зоне активных обстрелов со стороны ВСУ играет Министерство обороны РФ. Без гарантий безопасности, обеспеченных военными, работа энергетиков была бы невозможна, — отметили представители ЗАЭС.

Также на станции выразили благодарность российским дипломатам, госкорпорации «Росатом» и экспертам МАГАТЭ. Их координированные действия позволили создать условия для восстановления электроснабжения, добавили на Запорожской АЭС.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные повредили последнюю линию энергоснабжения Запорожской АЭС. По его словам, действия ВСУ нарушили фундаментальные принципы ядерной безопасности МАГАТЭ и стали угрозой жизням миллионов людей. Он добавил, что станцию пришлось подключать к дизель-генераторам.

ЗАЭС
Минобороны РФ
ремонты
ЛЭП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отсрочка утильсбора не действует при нарушении важного условия
Обнародован возможный маршрут полета Путина на саммит с Трампом
Маммолог развеяла популярный миф о лифчиках
Аналитик указал на изменение тона Мерца после разговора Трампа с Зеленским
Названа стоимость прокладки тоннеля под Беринговым проливом
Появились кадры с места гибели регбистов Морозова и Чазова
Украинцы оценили переименование сквера в честь Трампа
В сарае россиянина нашли тайник с сотнями тротиловых шашек и патронами
Российские военные спасли бойца «Азова», которого ВСУ пытались убить дроном
В Индии вагон поезда с пассажирами загорелся на ходу
Пожар в даккском аэропорту «закрыл» небо для самолетов
Число заявлений от соотечественников на переезд в Россию достигло рекорда
У «проклятого» на «Битве экстрасенсов» мага случился приступ
«Гитлерюгенд»: Вассерман объяснил жестокость украинских военных
Иранские студенты массово едут учиться в российские университеты
В Германии сменилась самая популярная среди населения партия
Названы четыре страны, уводящие мир от третьей мировой войны
Российская теннисистка вышла в финал турнира в Нинбо
Назван возможный срок строительства тоннеля между США и Россией
Дмитриев поставил на место журналистов из The Washington Post
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.