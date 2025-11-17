Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 18:00

В ШОС раскрыли перспективы развития

Замглавы нацинститута Индии Пол указал на инфраструктурный потенциал ШОС

Заседание Совета глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Заседание Совета глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) имеют большие перспективы в инфраструктурных программах, заявил корреспонденту NEWS.ru заместитель руководителя Национального института трансформации Индии Винод Кумар Пол. Он напомнил, что некоторые страны являются локомотивами экономического развития в мире.

Инфраструктурное развитие, потенциал стран, которые входят в состав ШОС, таков, что у нас есть огромное количество разнообразных программ, которые направлены на инфраструктурное развитие стран ШОС. Это и те программы, которые реализуются в настоящее время, и те программы, которые пока находятся на этапе обсуждения, — отметил Пол.

Ранее специальный представитель президента РФ Борис Титов заявил, что страны ШОС демонстрируют значительные успехи в реализации целей устойчивого развития (ЦУР). По его словам, пространство организации, формирующее 32% мирового ВВП, обладает колоссальными возможностями для дальнейшего прогресса.

До этого генсек ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что российская инициатива по созданию совета организации по устойчивому развитию заслуживает внимания. По его словам, назрела объективная необходимость задействования потенциала объединения, опыта и знаний государств-членов, которые добились прогресса в достижении целей устойчивого развития.

