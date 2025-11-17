Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 17:40

Спецпредставитель Путина оценил потенциал ШОС в одном аспекте

Титов: страны ШОС демонстрируют опережающие темпы в достижении ЦУР

Борис Титов Борис Титов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Страны Шанхайской организации сотрудничества демонстрируют значительные успехи в реализации целей устойчивого развития (ЦУР), заявил специальный представитель президента РФ Борис Титов. По его словам, пространство ШОС, формирующее 32% мирового ВВП, обладает колоссальными возможностями для дальнейшего прогресса, передает корреспондент NEWS.ru.

Титов отметил, что в настоящее время на пути устойчивого развития возникли серьезные трудности, связанные, помимо прочего, с барьерами в международной торговле. В этих условиях синергия усилий стран-участниц ШОС становится главным способом сохранить достигнутые темпы экономического роста.

Синергия усилий становятся не просто преимуществом, а главным способом сохранить и приумножить достигнутые темпы развития, в которых пространство ШОС уже опережает средний мировой уровень. В странах ШОС 62% задач с целью устойчивого развития имеют достаточный прогресс, в то время как в мире только 18% задач реализуются с достаточным темпом и 17% — с умеренным, — сказал Титов.

По его словам, такой результат достигается благодаря вкладу как крупных корпораций, укрепляющих стандарты, так и малых предприятий, обеспечивающих производство необходимых обществу товаров и услуг. Титов также обратил внимание на символическое значение проведения Года устойчивого развития в рамках организации. Он выразил уверенность, что объединение способно внести важнейший вклад в формирование новой архитектуры глобального развития после 2030 года.

Ранее генсек ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что российская инициатива по созданию совета организации по устойчивому развитию заслуживает внимания. По его словам, назрела объективная необходимость задействования потенциала объединения, опыта и знаний государств-членов, которые добились прогресса в достижении целей устойчивого развития.
