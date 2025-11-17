В ШОС оценили инициативу России по созданию совета по развитию

Российская инициатива по созданию совета ШОС по устойчивому развитию заслуживает внимания, заявил генсек Организации Нурслан Ермекбаев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, назрела объективная необходимость задействования потенциала объединения, опыта и знаний государств — членов, которые добились прогресса в достижении целей устойчивого развития (ЦУР).

Заслуживает внимания российская инициатива по созданию совета ШОС по устойчивому развитию, — подчеркнул Ермекбаев.

Генсек ШОС добавил, что подразделение могло бы заняться решением спектра вопросов, включая актуализацию ЦУР для регионов, выработку совместных подходов, поддержку в формате ШОС деятельности ООН на этом направлении. Также он назвал это серьезным вопросом, требующим экспертного обсуждения.

Ермекбаев дал такой комментарий на Форуме ШОС по устойчивому развитию. Мероприятие проходит 17 ноября в Москве на полях заседания Совета глав правительств Организации.

Ранее лидеры стран Содружества Независимых Государств решили предоставить ШОС статус наблюдателя при СНГ. Президент России Владимир Путин объяснял, что такие изменения направлены на укрепление взаимодействия двух объединений.