17 ноября 2025 в 18:02

«Несет пургу»: в России высмеяли выдумки ЕС о сроках переговоров по Украине

Военэксперт Матвийчук высмеял ЕС за выдуманные сроки переговоров РФ и Украины

Анатолий Матвийчук Анатолий Матвийчук Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Президент Финляндии Александр Стубб на ходу выдумывает сроки проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, европейский политик не оценивает реальную ситуацию на фронте и возможности украинских военных.

Президент Финляндии несет очередную пургу. Он не оценивает ситуацию на фронте, возможности украинских военных. Это очередной бред, который он заявляет от имени Украины. Все, что им нужно, — это затянуть конфликт, дать возможность [Владимиру] Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) восстановить боеспособность, провести мобилизацию. Сроки они называют всевозможные, какие им только в голову взбредут. Зеленский не будет один решать, когда пройдут переговоры по Украине, — отметил Матвийчук.

Ранее Стубб заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти не раньше февраля-марта 2026 года. Он считает, что дата организации диалога зависит от Зеленского.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Зеленского снять запрет на проведение мирных переговоров с Россией. По его словам, Москва хочет вести диалог с Киевом.

