17 ноября 2025 в 18:00

Салат «Дон Жуан»: соберет все комплименты, а у вас займет 20 минут! Получается нежным и вкусным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, какой салат действительно заслуживает места на новогоднем столе? Тот, что соответствует духу праздника — яркий, соблазнительный и совершенно незабываемый! Салат «Дон Жуан» именно такой. В нем есть характер: он одновременно нежный и пикантный, сытный и легкий. Сочетание копченостей, свежих овощей и оригинальной заправки создает такую гармонию вкуса, что гости непременно попросят у вас рецепт. Это тот самый случай, когда простое блюдо производит эффект разорвавшейся бомбы и становится главной темой разговора за столом.

Для приготовления вам понадобится: 300 г копченой курицы, 4 яйца, 2 свежих огурца, 1 банка консервированной кукурузы, 150 г твердого сыра и пучок зелени. Для заправки смешайте 4 столовые ложки сметаны, 1 столовую ложку майонеза, чайную ложку горчицы и соль с перцем по вкусу. Начинаем с того, что копченую курицу нарезаем тонкой соломкой. Яйца отвариваем и трем на крупной терке. Огурцы режем тонкими полосками, а сыр трем на средней терке. Теперь выкладываем слоями: сначала курицу, затем кукурузу, следом огурцы, яйца и сыр. Каждый слой промазываем нашим соусом из сметаны и майонеза. Украшаем обильно зеленью и чипсами и даем настояться в холодильнике хотя бы час. Приятного аппетита и счастливого Нового года.

