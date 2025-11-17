Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 18:54

Девушка спасла ребенка, который упал в канал с водой

В Петербурге девушка спасла из Матисова канала маленькую девочку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Девушка спасла маленькую девочку из Матисова канала в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал «112». По данным источника, причина падения ребенка в воду пока не установлена. Предположительно, девочка поскользнулась, когда бежала за собакой.

Матисов канал находится на юго-западе города. Прохожая увидела случившееся и прыгнула в воду, после чего вытащила девочку на берег. Затем помощь понадобилась самой спасительнице.

На видео видно, как трое мужчин помогли выбраться девушке на берег. Также заметно, что ребенок жив, он был укутан в теплую куртку.

В начале октября в Санкт-Петербурге легковая машина пробила ограждение и упала в воду на набережной реки Фонтанки. В МЧС по городу уточнили, что данных о пострадавших не поступало. Происшествие ликвидировали 20 спасателей и четыре единицы техники.

Ранее в Средиземном море спасли мужчину, который дрейфовал на обычном надувном матрасе в 35 километрах от побережья Испании. Инцидент произошел неподалеку от курорта Эстепона, где экипаж нефтяного танкера увидел одинокую фигуру на воде.

