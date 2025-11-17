Девушка спасла ребенка, который упал в канал с водой

Девушка спасла ребенка, который упал в канал с водой В Петербурге девушка спасла из Матисова канала маленькую девочку

Девушка спасла маленькую девочку из Матисова канала в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал «112». По данным источника, причина падения ребенка в воду пока не установлена. Предположительно, девочка поскользнулась, когда бежала за собакой.

Матисов канал находится на юго-западе города. Прохожая увидела случившееся и прыгнула в воду, после чего вытащила девочку на берег. Затем помощь понадобилась самой спасительнице.

На видео видно, как трое мужчин помогли выбраться девушке на берег. Также заметно, что ребенок жив, он был укутан в теплую куртку.

