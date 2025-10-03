Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 09:08

Автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение и упал в воду на набережной Фонтанки, сообщает ГУ МЧС по городу. Сведений о пострадавших не поступало.

Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду. Сведения о пострадавших не поступали, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в пятницу, 3 октября, в 06:22. К ликвидации происшествия привлекались 20 спасателей и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что на улице Годовикова столкнулись две легковушки. От удара одну из них отбросило на скопление людей, шедших про тротуару. По предварительной информации, пострадали две женщины и мужчина, они оказались заблокированы под колесами автомобилей. Причины аварии устанавливаются.

До этого в Шереметьево таксист из Таджикистана специально сбил сотрудника парковки, чтобы не платить за парковку, и скрылся с места преступления, повредив два шлагбаума. Инцидент произошел 18 сентября на привокзальной площади терминала В. Момент побега недобросовестного водителя сняла камера наблюдения. Таксиста быстро нашли и заключили под стражу, теперь ему грозит уголовная ответственность.

