Таксист-мигрант переехал сотрудника аэропорта из-за парковки В Шереметьево таксист из Таджикистана сбил сотрудника парковки и скрылся

В московском аэропорту Шереметьево таксист из Таджикистана намеренно сбил сотрудника службы безопасности, отказавшись оплачивать парковочные услуги, сообщает пресс-служба аэропорта. Инцидент произошел 18 сентября на привокзальной площади терминала В, после чего водитель скрылся с места происшествия.

По данным авиагавани, водитель умышленно разогнался и сбил сотрудника, причинив ему телесные повреждения, а также повредил два шлагбаума. Суд заключил виновника под стражу, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В аэропорту отметили, что данный водитель ранее неоднократно нарушал правила пользования услугами аэропорта. Пострадавшему сотруднику безопасности была оказана медицинская помощь. В Шереметьево подчеркнули, что система интеллектуального видеонаблюдения позволяет оперативно фиксировать и реагировать на подобные инциденты.

