02 октября 2025 в 13:22

Поножовщина в подмосковном хостеле попала на видео

В подмосковном Королеве задержан мигрант, ранивший ножом постояльца хостела

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В подмосковном Королеве сотрудники Росгвардии задержали уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в нанесении ножевых ранений постояльцу хостела, сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства в регионе. Сцена драки попала на видео.

По данным правоохранителей, 41-летний мигрант в ходе конфликта в хостеле ранил 40-летнего постояльца. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на месте происшествия и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавший от ножевого ранения был госпитализирован.

Ранее женщина накинулась на администратора караоке-клуба в Москве и нанесла ему ножевое ранение. Перед нападением 37-летняя жительница российской столицы спровоцировала несколько конфликтов с посетителями в заведении на Новом Арбате.

До этого кладовщик маркетплейса напал с ножом на двоих мужчин в Санкт-Петербурге. Полиция задержала 18-летнего петербуржца, его оппонентов увезла скорая помощь. По версии полиции, подозреваемый вступил в конфликт с двумя мужчинами 20 и 46 лет на проспекте Науки.

