02 октября 2025 в 17:41

В Москве машина влетела в толпу людей

В Москве автомобиль после столкновения влетел в толпу пешеходов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Два автомобиля столкнулись в Москве на улице Годовикова, после чего одна из легковушек влетела в толпу людей на тротуаре, передает Telegram-канал «112». Пострадали две женщины и мужчина, они оказались заблокированы под колесами автомобилей.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавшие были госпитализированы. Причины аварии устанавливаются.

Ранее в Шереметьево таксист из Таджикистана специально сбил сотрудника парковки, чтобы не платить за парковку и скрылся с места преступления, повредив два шлагбаума. Инцидент произошел 18 сентября на привокзальной площади терминала В. Момент побега недобросовестного водителя сняла камера наблюдения. Таксиста быстро нашла и заключили под стражу, теперь ему грозит уголовная ответственность.

Московские правоохранители также обезвредили угонщика, который украл машину у таксиста в Дорогомиловском районе столицы. 35-летний подозреваемый заказал такси, сел в машину и в дороге начал угрожать водителю предметом похожим на нож. Водитель был вынужден припарковать машину на Кутузовском проспекте, после чего преступник сел за руль и скрылся.

