Россиянин лишился мотоцикла и крупной суммы денег после «выкупа души»

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов города. По данным следствия, мужчина, администрировавший Telegram-каналы, предложил жертве присоединиться к так называемому Масонскому ордену, а после его согласия начал давать задания, связанные с проведением различных обрядов.

Узнав, что Т. (потерпевший. — NEWS.ru) желает покинуть ряды «Масонского ордена», сообщил последнему заведомо ложную информацию о том, что при выходе из рядов «Масонского ордена» его душа будет подвержена проклятию, что потерпевший, будучи введенный в заблуждение, воспринял реально, — говорится в сообщении.

Подозреваемый потребовал за «выкуп души» 66 666 рублей. Еще 666 666 тысяч рублей, по версии следствия, мужчина должен был поместить в эзотерическую книгу в магазине на Невском проспекте. В итоге вся сумма оказалась у мошенника.

Позже он вновь вышел на связь с потерпевшим: на этот раз его интересовал мотоцикл жертвы стоимостью 1,5 млн рублей. Мужчина подписал договор купли-продажи и передал его вместе с транспортом злоумышленнику.

