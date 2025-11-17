В Китае раскрыли, признают ли США неизбежность поражения Украины Sohu: в США признали неудачу Украины в конфликте с Россией

В США признали провал Украины в конфликте с Россией, передает китайский портал Sohu. Издание обратило внимание на заявления бывшего советника американского лидера Дональда Трампа генерала Майкла Флинна, который выразил мнение, что Украина неизбежно потерпит неудачу в конфликте с Россией и США следует как можно скорее выйти из этой ситуации.

В материале говорится, что ситуация на поле боя очевидна. По мнению авторов публикации, боеспособность украинской армии существенно снизилась, как и ее боевой дух. Отмечается, что западные партнеры постепенно уменьшают объемы помощи, а Россия, несомненно, воспользуется этой ситуацией.

По информации издания, многие военнослужащие ВСУ покидают свои позиции. Чтобы избежать идентификации, они переодеваются в гражданскую одежду. Многие из них попадают в плен к российским войскам.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на прекращение конфликта с Россией к 2027 году на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако он уклонился от ответа на вопрос о продолжении помощи Украине после своего ухода с поста.