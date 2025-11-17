Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 16:00

Литовская закуска со шпротами — вкуснее любых салатов! Об этом рецепте знают единицы!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, какая закуска никогда не подводит перед праздниками? Та, что готовится за считаные минуты из самых простых продуктов, но при этом выглядит по-праздничному и исчезает со стола первой! Закуска со шпротами — именно такой вариант. Она удивительно хороша: хрустящая основа, ароматная сырная прослойка и пикантные шпроты сверху создают идеальную комбинацию вкусов. Эта закуска действительно может составить конкуренцию более дорогим деликатесам — она такая же нарядная, но со своим особым, очень насыщенным характером. И самое главное — она никогда не подведет, даже если вы готовите ее впервые.

Вам понадобится: 1 банка шпротов, 6–7 ломтиков белого хлеба, 100 г твердого сыра, 1 зубчик чеснока, 1 ст. л. майонеза, 5–7 небольших помидоров черри и веточка петрушки для украшения. Сначала приготовим сырную пасту: сыр натираем на мелкой терке, добавляем майонез и выдавливаем чеснок, тщательно перемешиваем. Хлеб подрумяньте на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. На каждый горячий ломтик хлеба нанесите сырную пасту, сверху выложите по 2–3 шпрота. Украсьте половинкой помидора черри и веточкой петрушки. Можно слегка сбрызнуть растительным маслом из банки со шпротами — это придаст еще больше аромата. Подавайте сразу же, пока хлеб остается хрустящим!

Проверено редакцией
