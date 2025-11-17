Как увеличить пенсию в два раза: раскрыли простой секрет

В России существует законный способ увеличения размера будущей пенсии более чем в два раза. Секрет кроется в простом, но неочевидном решении — отодвинуть дату выхода на заслуженный отдых. Так ли это выгодно, как кажется, кому стоит рассмотреть этот вариант — в материале NEWS.ru.

Как рассчитывается размер пенсии

Пенсия по старости состоит из суммы индивидуальных пенсионных баллов — ИПБ (стоимость одного балла умножается на количество баллов) и фиксированной выплаты. В этом году фиксированная выплата составляет 8907 рублей, около трети от среднего размера пенсии, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, член генерального совета «Деловой России» Олег Николаев.

При этом пенсионное законодательство предусматривает возможность увеличения размера пенсии посредством отложенного обращения за ее назначением. Каждый россиянин вправе решить, воспользоваться таким правом или нет.

Каким будет размер пенсии в случае выхода на заслуженный отдых позже срока

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в случае выхода на пенсию позже срока будут применяться повышающие коэффициенты.

«Чем позже человек обратится за назначением пенсии после возникновения права на нее, тем выше будет ее размер», — отметил Балынин в беседе с NEWS.ru.

«Размер страховой пенсии можно увеличить, если отложить выход на заслуженных отдых после возникновения соответствующего права на 1–10 лет. Чем позже обратиться за назначением, тем выше будет размер страховой пенсии», — сказал он.

Например, у гражданина возникло право на назначение страховой пенсии в ноябре 2025 года. К этому моменту он набрал 100 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Размер его пенсии составит 23 476,70 рубля.

Если бы у гражданина, набравшего к ноябрю 2025-го 100 ИПК, право на ее назначение возникло год назад, то размер пенсии составил бы 24 995,36 рубля (на 6,5% выше).

Экономист подчеркнул, что при расчете надбавки за более поздний выход на пенсию считаются только целые годы. Поэтому неважно, отложили вы обращение на два года ровно или без месяца три. В обоих случаях повышающий коэффициент будет начислен только за два полных года.

Каким будет размер пенсии с учетом роста инфляции

Николаев отметил, что при отсрочке оформления пенсии на десятилетний срок стоимость каждого пенсионного коэффициента (балла) возрастает в 2,32 раза. Это гарантирует, что общий размер выплат увеличится как минимум вдвое. Однако, по словам эксперта, основная неопределенность связана с будущим размером фиксированной части выплаты. Несмотря на то что ее проиндексируют, точный объем увеличения пока прогнозировать сложно.

Собеседник NEWS.ru также подчеркнул, что расчет «двукратного» роста пенсии был приведен в текущих ценах. Номинально эта сумма будет значительно выше за счет ежегодной индексации стоимости балла с учетом инфляции.

Николаев также обратил внимание на важные нюансы отсрочки пенсии. Мужчина в возрасте 64 лет с крепким здоровьем и востребованной профессией может продолжить работу, чтобы получить повышенные выплаты через 10 лет. Однако ключевой вопрос заключается в целесообразности этого решения.

«Вопрос номер один — доживете ли вы до счастливого момента. Номер два — сколько проживете после него. Если проживете десять лет, то сможете компенсировать себе пенсионные деньги, недополученные с 64 до 74 лет», — сказал эксперт.

При этом он напомнил, что можно получать стандартную пенсию в положенный срок, продолжая трудовую деятельность. Николаев добавил, что работающим пенсионерам с этого года снова производят индексацию пенсионных выплат. Другое дело, что найти и сохранить работу в предпенсионном и пенсионном возрасте может быть непросто из-за стереотипов отдельных работодателей, заметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

