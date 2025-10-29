Пенсии в ноябре и декабре 2025-го: когда выплатят, повышение, индексация

Социальный фонд России проведет в ноябре перерасчет пенсий для ряда категорий получателей. NEWS.ru рассказывает, каким пенсионерам положена прибавка и как праздничные дни повлияют на график выплат.

У кого вырастут пенсии в ноябре 2025 года

С ноября некоторым категориям пенсионеров повысят выплаты. Как уточнила в разговоре с NEWS.ru доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова, в первую очередь увеличение коснется граждан старше 80 лет и инвалидов I группы.

Им будет установлена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии в размере 17 815,4 рубля. Кроме того, инвалиды I группы смогут получать ежемесячную компенсацию в размере 1314 рублей, если инвалидность установлена по медицинским показаниям.

По словам эксперта, изменение в большую сторону ожидает граждан с инвалидностью, проживающих в регионе с действующими местными коэффициентами (предполагается увеличение в 1,15–1,9 раза).

Вырастут пенсии и у тех граждан, кто уволился с работы в октябре. С ноября они получат полные выплаты, с учетом индексаций за период трудового стажа. Кроме того, пересчитают пенсионные выплаты членам летных экипажей гражданской авиации, уточнила Тарасова.

По словам доцента Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игоря Балынина, будут увеличены размеры доплат работников организаций угольной промышленности. Они рассчитываются индивидуально для каждого получателя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Данные доплаты положены тем, кто проработал в организациях угольной промышленности, добывая уголь и сланец, в режиме полного рабочего дня не менее 25 лет», — отметил эксперт. Балынин уточнил, что на эту доплату могут претендовать также граждане, которые занимались строительством шахт в течение аналогичного периода. Для отдельных работников (например, горнорабочих очистного забоя, проходчиков и др.) минимальной период занятости для получения доплаты сокращен до 20 лет.

Она выплачивается пенсионеру вместе с пенсией, добавил Балынин.

Когда придет пенсия в ноябре 2025 года

Для тех пенсионеров, кто получает страховую пенсию третьего-четвертого числа месяца, страховая пенсия за ноябрь придет досрочно: 1 ноября 2025 года (это будет суббота, которая в соответствии с производственным календарем является рабочим днём).

«Это связано с тем, что если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, то она осуществляется заранее — в последний рабочий день месяца. Причем это касается не только страховой пенсии, но также социальной, накопительной и дополнительных выплат по линии Социального фонда России», — рассказал Балынин.

Для досрочного получения пенсий в связи с праздниками не нужно подавать заявления ни в бумажном, ни в электронном виде: все будет сделано автоматически и проактивно с максимальной заботой о пенсионерах. «И если кто-то позвонит и попросит сделать какие-либо дополнительные действия (могут попросить дать код от банковской карты или от „Госуслуг“ якобы с целью подтверждения факта возможности досрочного получения пенсии или подписания заявления), то можно быть уверенным, что это мошенник», — обратил внимание эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Балынин подчеркнул, что ситуация с досрочными выплатами пенсий коснется в первую очередь тех граждан, кто получает выплаты через банк. Если же пенсионер получает пенсию через «Почту России», то будут сохранены привычные даты с учетом, что при совпадении даты с выходным днем работы «Почты России» выплату можно получить накануне (в последний рабочий день отделения).

«При наличии вопросов по срокам доставки пенсий можно обращаться в свой банк или в отделение „Почты России“: там предоставят ответы с учетом конкретной ситуации, в т. ч. режима работы отделения», — заключил Балынин.

Когда ожидается следующая индексация

С 1 января 2026 года в России на 7,6% (что превышает прогнозируемый уровень инфляции в 6,8%) будут проиндексированы страховые пенсии и фиксированные выплаты, следует из данных Социального фонда России.

Перерасчет пенсий коснется 38 млн россиян. При этом средний размер страхового пособия по старости увеличится на 2000 и превысит 27 000 рублей.

«Что касается декабрьских выплат для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию, то они смогут получить не одну, а две выплаты. Такая ситуация обусловлена особенностями установленных праздничных и выходных дней в 2026 году», — отметила Тарасова.

Так, по ее словам, длинные новогодние праздники «наложатся» на период январских выплат, и чтобы не передвигать дату начисления первых пенсий 2026 года, было решено сделать это досрочно. То есть пенсионеры получат декабрьские выплаты в начале декабря, а январские — даже раньше, в конце последнего месяца 2025 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Стоит учесть, что „январская“ выплата будет скорректирована в большую сторону — на 7,6%. В абсолютных цифрах индексация составит около 1900 руб», — резюмировала Тарасова.

