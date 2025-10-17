Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты

Будущие пенсии россиян, начавших работать в 2025 году, не смогут покрыть даже минимальные расходы, считает депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Размер выплат напрямую зависит от стоимости пенсионных баллов. Сейчас власти их ежегодно индексируют. Как работает эта система, грозит ли молодым людям нищенская старость — в материале NEWS.ru.

Почему молодые люди могут остаться с нищенской пенсией

Молодые люди, которые начали трудиться в этом году, рискуют остаться в старости с мизерными пенсионными выплатами, которые не смогут покрыть даже базовые расходы, заявил депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов.

По его словам, это связано с планами властей пересмотреть стоимость индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Если они решат заморозить или понизить этот показатель, то каждый новый балл будет стоить меньше предыдущего. Тем самым сумма выплат каждый год будет снижаться, подчеркнул парламентарий.

По его словам, речь идет не просто о разовом решении, а о новом инструменте, который будут применяться на постоянной основе и ежегодно обесценивать зарабатываемые пенсионные баллы. В конечном итоге это грозит резким падением уровня жизни пожилых людей, особенно если у них не будет дополнительных доходов, сказал Гаврилов.

По его мнению, на фоне внедрения мер поддержки для льготных категорий населения ситуация с пенсиями для других граждан стагнирует. Это повышает риск того, что пенсионная система будет делить людей на привилегированных и всех остальных, предположил депутат.

По его мнению, в настоящий момент снижение стоимости пенсионных баллов выглядит как логичное решение в пользу бюджета. Однако в будущем такой подход подорвет доверие граждан к пенсионной системе в целом, резюмировал Гаврилов.

Что такое ИПК для расчета пенсии

ИПК, или пенсионный балл, — это параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованных лиц на страховую пенсию. Их начисляют за каждый год работы или другой деятельности, необходимой для расчета пенсии (например, прохождение военной службы по призыву и уход за детьми).

При этом учитываются только официальное трудоустройство и белая зарплата, так как в баллы конвертируются страховые взносы, уплаченные работодателем. Соответственно, чем выше зарплата, тем больше ИПК будет начислено. Максимально за год можно получить 10 баллов.

Как пенсионные баллы влияют на размер пенсии

Пенсия делится на две части: страховую и фиксированную. Размер фиксированной части (в 2025 году она составляет 8907,70 рубля, в 2026-м будет 9584,69) ежегодно устанавливает государство. Ее получают все граждане, чей стаж составляет не менее 15 лет и кто накопил за время работы не менее 30 баллов. Будущему пенсионеру никак нельзя повлиять на эту часть, в отличие от страховой. Чем больше пенсионных баллов получит человек за свою трудовую деятельность, тем больше отчислений ему будет положено.

Стоимость каждого балла в 2025 году составляет 142,76 рубля. С 2026-го она, предположительно, увеличится до 156,76. Размер пенсии рассчитывается по следующей формуле: количество пенсионных баллов × стоимость одного балла + фиксированная выплата.

Приведем пример для тех, кто выйдет на пенсию в будущем году. В 2026-м вы накопили 100 пенсионных баллов (тем, кто в следующем году будет подавать заявление на назначение страховой пенсии, нужно иметь на счету не менее 30 баллов. — NEWS.ru). Каждый из них при назначении пенсии умножаем на «стоимость» пенсионного коэффициента: 100×156,76 = 15 676. Добавляем фиксированную часть — 9584,69 рубля. Таким образом, ваша пенсия составит 25 260 (нельзя забывать еще об одном условии — нужно минимум 15 лет стажа).

Это расчет в условных сегодняшних рублях. Реальная покупательная способность пенсии — главный предмет дискуссий. Если индексация отстанет от реальной инфляции, пенсия может не покрывать все расходы, о чем говорят эксперты.

На что еще влияет стоимость пенсионного балла

ИПК также влияет на ежегодный перерасчет размера пенсии работающих пенсионеров, который происходит 1 августа. В 2024-м за три накопленных балла работающий пенсионер мог рассчитывать на прибавку 399 рублей, в 2025 году (с учетом индексации стоимости ИПК) — 428, в 2026-м — 470 рублей. Следует учитывать, что эта сумма зависит не только от количества заработанных ИПК, но и от года оформления пенсии. Число пенсионных баллов умножается на стоимость ИПК того года, когда человек оформлял пенсию.

Стоит ли ждать снижения стоимости пенсионного балла

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила NEWS.ru, что на сегодняшний день нет какой-либо информации о снижении стоимости ИПК. По ее мнению, такая мера маловероятна.

Иванова-Швец отметила, что пенсионный коэффициент ежегодно индексируется. Более того, в течение переходного периода пенсионной системы, который продлится с 2019-го по 2028-й, размер индексации может быть выше, чем в последующие годы.

Эксперт напомнила, что российская пенсионная система за последнюю четверть века пережила несколько реформ. Это означает, что граждане, которые начинают свою карьеру, могут выходить на пенсию по совершенно иным правилам.

«Россия как социально ориентированное государство будет стремиться поддерживать уровень жизни населения, в том числе пенсионеров», — подчеркнула Иванова-Швец.

В подтверждение своих слов она привела конкретный пример.

«Если сопоставить размер назначенной пенсии у граждан, выходящих на заслуженный отдых в 2025 году, и у тех, кто сделал это в 2015-м, при прочих равных условиях у первых она окажется значительно выше. Рост обеспечен за счет увеличения стоимости ИПК», — пояснила эксперт.

Оснований для нагнетания негатива в отношении пенсионных выплат в будущем для молодежи нет, подчеркнул в беседе с NEWS.ru доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур. В последние годы не было принято ни одного закона, нарушающего социальные гарантии населения. Кроме того, право на пенсионное обеспечение закреплено в конституции, напомнила она.

