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07 июля 2025 в 13:59

Эксперт раскрыл реальный размер прибавки к пенсии с 1 августа

Экономист Иванова-Швец: пенсии работающих россиян вырастут на 399 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер прибавки к пенсии работающих россиян с 1 августа зависит от количества заработанных ими пенсионных баллов (ИПК) за 2024 год, но не более трех, заявила NEWS.ru доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Кроме того, на эту сумму влияет год оформления пенсии. Таким образом, пенсия может увеличиться максимум на 399 рублей.

Сумма прибавки зависит от количества заработанных ИПК и года оформления пенсии, поскольку число пенсионных баллов умножается на стоимость ИПК того года, когда человек оформлял пенсию. Минимальный размер прибавки может составить 64,1 рубля (стоимость одного ИПК в 2015 году), а максимальный — 399,15 рубля (стоимость трех ИПК в 2024 году), — сказала Иванова-Швец.

По ее словам, в 2025 году стоимость одного пенсионного бала с учетом индексации составляет 145,69 рубля. И многие СМИ пишут, что при накоплении трех баллов работающий пенсионер сможет увеличить свою пенсию на 437,07 рубля. Но это неверно, отметила Иванова-Швец. Стоимость балла учитывается та, которая была в момент появления права на получение пенсии, сказала эксперт.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсий неработающих пенсионеров по состоянию на 1 апреля текущего года достиг 24 019 рублей.

По данным Социального фонда, на 1 января средняя выплата составляла 23 758 рублей. Число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля достигло более 40,9 млн человек.

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