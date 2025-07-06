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06 июля 2025 в 05:55

Раскрыт средний размер пенсии неработающих пенсионеров

Соцфонд: пенсионные выплаты неработающим россиянам превысили 24 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний размер пенсионного обеспечения для неработающих пенсионеров в России превысил отметку в 24 тысячи рублей, передает РИА Новости со ссылкой на актуальные данные от Социального фонда. Информация подтверждает устойчивую положительную динамику выплат.

Согласно полученным агентством сведениям, по состоянию на 1 апреля текущего года средняя пенсия граждан, вышедших на заслуженный отдых и не занятых трудовой деятельностью, достигла 24 019 рублей. При этом 1 января средняя выплата составляла 23 758 рублей. Число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля достигло более 40,9 млн человек.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявляла, что программа долгосрочных сбережений позволяет россиянам получить до 360 тысяч рублей от государства к пенсии. По ее словам, она рассчитана на 15 лет и предоставляет дополнительные финансовые гарантии.

Пенсионные накопления можно получить единовременно, если они формировались в период с 2002 по 2014 год до введения моратория на их заморозку, а их сумма не превышает 411 750 рублей, указал до этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, сейчас эти накопления продолжают инвестироваться, увеличивая будущие выплаты.

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