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03 июля 2025 в 05:30

В Госдуме рассказали, как накопить приятную сумму к пенсии

Депутат Бессараб: к пенсии можно получить от государства до 360 тысяч рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Программа долгосрочных сбережений позволяет россиянам получить до 360 тысяч рублей от государства к пенсии, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, она рассчитана на 15 лет и предоставляет дополнительные финансовые гарантии.

В России есть программа долгосрочных сбережений, которая софинансируется государством. До 360 тысяч рублей может внести государство. Программа рассчитана на 15 лет. Это дополнительные доходы, несгораемая сумма 2,8 млн рублей и ряд других гарантий, в том числе налоговые вычеты. Воспользоваться ею можно именно за 15 лет до наступления пенсионного возраста. Соответственно, до 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, — пояснила Бессараб.

Кроме того, она отметила, что для получения страховой пенсии необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. По словам депутата, в ближайшее время законодательство может быть дополнено изменениями, которые снимут ограничения по зачету нестрахового периода.

Что касается вообще пенсии, мы понимаем, что нам нужно 15 лет стажа отработать для того, чтобы получить страховую пенсию. Каждый может рассчитать свою примерную пенсию исходя из того, что она составляет порядка 40% утраченного заработка. Чтобы заработать страховую пенсию, нужно получить не менее 30 ИПК и 15 лет стажа отработать. Но нужно отметить, что в страховой стаж входят нестраховые периоды. Также сегодня готовятся новые изменения в законодательстве, которые снимут ограничения по зачету нестрахового периода, — резюмировала Бессараб.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что страховая часть пенсии будет индексироваться два раза в год. По его словам, изменения вступят в силу с 2026 года. Он отметил, что повышать выплаты намерены в феврале и апреле.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее заявил, что в парламенте предложили увеличить пенсии медикам, работающим в сельской местности, на 25% с 1 января 2026 года. По его словам, законопроект касается сотрудников медицинских учреждений, проработавших в сельской местности не менее 25 лет.

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