Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 17:28

Еврокомиссия оценила потребности Киева в €135,7 млрд на 2026–2027 годы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Еврокомиссия в письме странам Евросоюза оценила потребность Киева во внешнем финансировании в размере €135,7 млрд на период с 2026 по 2027 год, исходя из предположения, что конфликт с Россией завершится в 2026 году, передает Politico. Из этой суммы €52,3 млрд будут выделены на макрофинансовые потребности, а €83,4 млрд — на военные расходы.

В документе отмечается, что, согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда, если военные действия на Украине завершатся к концу 2026 года, и при этом будет учтена уже оказанная помощь со стороны ЕС, его стран-членов и международных партнеров, Украине грозит острая нехватка средств. Для ее покрытия потребуется привлечение дополнительных ресурсов.

Еврокомиссия также планирует значительно сократить финансирование Украины после завершения конфликта в 2026 году: €51,6 млрд — в 2026 году и €31,8 млрд — в 2027 году. Высокие уровни военных поставок объясняются стратегией «стального дикобраза» для укрепления ВСУ. ЕС определила средства противовоздушной обороны как главный приоритет в поставках военной помощи.

Ранее доцент Финансового университета Денис Денисов заявил, что коррупционный скандал на Украине может сократить западное финансирование. Эксперт отметил, что европейские политики сомневаются в целесообразности поддержки из-за системных хищений, что ставит под угрозу дальнейшую помощь Киеву.

Еврокомиссия
Украина
финансирование
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
«Подрасслабился»: Тарасова о падениях Гуменника на этапе Гран‑при
100 истребителей для Киева: как французские Rafale повлияют на СВО?
Директор вынудила сотрудника уволиться и поплатилась
Россияне жалуются на сбои в работе популярного мобильного оператора
Стало известно, какой груз НАТО могли уничтожить ВС России в Одесском порту
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.