Еврокомиссия оценила потребности Киева в €135,7 млрд на 2026–2027 годы

Еврокомиссия в письме странам Евросоюза оценила потребность Киева во внешнем финансировании в размере €135,7 млрд на период с 2026 по 2027 год, исходя из предположения, что конфликт с Россией завершится в 2026 году, передает Politico. Из этой суммы €52,3 млрд будут выделены на макрофинансовые потребности, а €83,4 млрд — на военные расходы.

В документе отмечается, что, согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда, если военные действия на Украине завершатся к концу 2026 года, и при этом будет учтена уже оказанная помощь со стороны ЕС, его стран-членов и международных партнеров, Украине грозит острая нехватка средств. Для ее покрытия потребуется привлечение дополнительных ресурсов.

Еврокомиссия также планирует значительно сократить финансирование Украины после завершения конфликта в 2026 году: €51,6 млрд — в 2026 году и €31,8 млрд — в 2027 году. Высокие уровни военных поставок объясняются стратегией «стального дикобраза» для укрепления ВСУ. ЕС определила средства противовоздушной обороны как главный приоритет в поставках военной помощи.

Ранее доцент Финансового университета Денис Денисов заявил, что коррупционный скандал на Украине может сократить западное финансирование. Эксперт отметил, что европейские политики сомневаются в целесообразности поддержки из-за системных хищений, что ставит под угрозу дальнейшую помощь Киеву.