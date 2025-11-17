Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 18:30

Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный

Поддубный: дрон ВС РФ получил сигнал в виде креста и улетел из Красноармейска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российский БПЛА в ДНР заметил человека, который осенил себя крестным знамением, после чего улетел, сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в северном пригороде Красноармейска (Покровска).

Православный крест — как негласный знак того, что перед российским оператором БПЛА находится мирный. <...> Просто для русского человека этот жест многим большее, чем некий сигнал для дроновода, — подчеркнул военкор.

Поддубный указал на разницу между российской армией и ВСУ. По его словам, она, как пропасть, огромна. ВС России с мирным населением не воюют, констатировал Поддубный. Военкор также не поверил, что остающиеся в населенном пункте жители видели такие же кадры с гражданским.

Ранее появились детали о бое российских военнослужащих и украинских беспилотников. Поддубный представил кадры, на которых орудия ВС РФ ведут огонь по крупным дронам противника PD-2. По словам военкора, российские военные уничтожили 216 украинских БПЛА.

Евгений Поддубный
военкоры
БПЛА
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выкуп души» обошелся россиянину в миллионы рублей
Россиянку не пропустили на таможне в турецком аэропорту из-за одного жеста
Петербуржца задержали за публикации в соцстеях
Девушка спасла ребенка, который упал в водоканал
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.