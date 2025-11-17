Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный Поддубный: дрон ВС РФ получил сигнал в виде креста и улетел из Красноармейска

Российский БПЛА в ДНР заметил человека, который осенил себя крестным знамением, после чего улетел, сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в северном пригороде Красноармейска (Покровска).

Православный крест — как негласный знак того, что перед российским оператором БПЛА находится мирный. <...> Просто для русского человека этот жест многим большее, чем некий сигнал для дроновода, — подчеркнул военкор.

Поддубный указал на разницу между российской армией и ВСУ. По его словам, она, как пропасть, огромна. ВС России с мирным населением не воюют, констатировал Поддубный. Военкор также не поверил, что остающиеся в населенном пункте жители видели такие же кадры с гражданским.

Ранее появились детали о бое российских военнослужащих и украинских беспилотников. Поддубный представил кадры, на которых орудия ВС РФ ведут огонь по крупным дронам противника PD-2. По словам военкора, российские военные уничтожили 216 украинских БПЛА.