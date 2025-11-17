Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города

В Сосновоборске Красноярского края пять микрорайонов оказались обесточены из-за кошки, передает Telegram-канал Kras Mash. Микрорайоны 7 и 8 оказались полностью без электричества, а также частично пострадали микрорайоны 1, 2 и 3.

Выяснилось, что причиной инцидента стала кошка, которая проникла на электростанцию через вентиляционную систему и вызвала технические неполадки. Животное не выжило. Позже городские власти сообщили о восстановлении электроснабжения.

Ранее, 17 ноября, в Донецке возникли проблемы с электроснабжением и мобильным интернетом. Отключение электроэнергии произошло около 23:45 по московскому времени. Жители Горловки также остались без света, подтвердил мэр города Иван Приходько.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о новых атаках ВСУ на энергосистему. В результате 66 тыс. абонентов в Васильевском и Токмакском районах остались без света. Противник продолжает массированные атаки БПЛА на прифронтовые районы, нанося удары по критической инфраструктуре.