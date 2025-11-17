«Подрасслабился»: Тарасова о падениях Гуменника на этапе Гран‑при Тарасова не увидела ничего ужасного в падениях Гуменника на этапе Гран‑при

Нет ничего страшного в падениях фигуриста Петра Гуменника на этапе Гран-при России в Москве, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, в будущем у спортсмена все точно получится.

Петя нелепо упал (в короткой программе). Но катался до этого очень хорошо. Он первую половину программы прокатал совершенно замечательно и <…>. А тут подрасслабился немножко и упал. Дальше будет лучше. Ничего ужасного в этом нет. Он — Петя, он — Гуменник. Прекрасный, техничный, очень красивый одиночник. Он все сделает, я в него верю, — отметила Тарасова.

Ранее Гуменник рассказал, что готовит к Олимпийским играм в Милане пять четверных прыжков. Он добавил, что важно впервые попробовать сделать их во время обычных соревнований, чтобы во время Олимпиады чувствовать меньше волнения.

До этого серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт заявил, что российские фигуристы справились с поставленной задачей и триумфально вернулись на мировую арену. Он отметил, что спортсменам с легкостью удалось справиться с волнением и получить выдающиеся баллы.