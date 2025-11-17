Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 18:27

«Подрасслабился»: Тарасова о падениях Гуменника на этапе Гран‑при

Тарасова не увидела ничего ужасного в падениях Гуменника на этапе Гран‑при

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нет ничего страшного в падениях фигуриста Петра Гуменника на этапе Гран-при России в Москве, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, в будущем у спортсмена все точно получится.

Петя нелепо упал (в короткой программе). Но катался до этого очень хорошо. Он первую половину программы прокатал совершенно замечательно и <…>. А тут подрасслабился немножко и упал. Дальше будет лучше. Ничего ужасного в этом нет. Он — Петя, он — Гуменник. Прекрасный, техничный, очень красивый одиночник. Он все сделает, я в него верю, — отметила Тарасова.

Ранее Гуменник рассказал, что готовит к Олимпийским играм в Милане пять четверных прыжков. Он добавил, что важно впервые попробовать сделать их во время обычных соревнований, чтобы во время Олимпиады чувствовать меньше волнения.

До этого серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт заявил, что российские фигуристы справились с поставленной задачей и триумфально вернулись на мировую арену. Он отметил, что спортсменам с легкостью удалось справиться с волнением и получить выдающиеся баллы.

Татьяна Тарасова
Петр Гуменник
фигурное катание
падения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выкуп души» обошелся россиянину в миллионы рублей
Россиянку не пропустили на таможне в турецком аэропорту из-за одного жеста
Петербуржца задержали за публикации в соцстеях
Девушка спасла ребенка, который упал в водоканал
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.