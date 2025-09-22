«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 13:49

Энберт назвал триумфальным возвращение фигуристов из РФ на мировую арену

Александр Энберт Александр Энберт Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российские фигуристы справились с поставленной задачей и триумфально вернулись на мировую арену, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт. Он отметил, что спортсменам с легкостью удалось справиться с волнением и получить выдающиеся баллы.

Главной задачей, конечно, было попадание в топ-5 и получение путевки в Милан. Задача минимум выполнена с запасом. Задача максимум — триумфально вернуться на международную арену, обкатать сложный материал. У [Петра] Гуменника была заявлена очень сложная программа: пять четверных прыжков. Наверное, в тройке сложнейших в мире. Получилось не все — были ошибки на лутце и риттбергере, недокрут на сальхове. Это было ожидаемо, учитывая сложность. Плюс это первый международный турнир за 3,5 года. Волнение, само собой, было, даже несмотря на отсутствие серьезных конкурентов, — заявил Энберт.

Бывший фигурист также отметил достойное сопротивление в женских соревнованиях. Соперниками Аделии Петросян были две чемпионки Европы — Луна Хендрикс из Бельгии и выступающая за Грузию Анастасия Губанова.

Даже не показав свою самую сложную программу, она получила 209 баллов — мировой результат. Аделия также смогла справиться со стрессом и прекрасно все исполнила. Они победили и триумфально вернулись на мировую арену, — добавил Энберт.

Ранее стало известно, что серебряный и бронзовый медалист чемпионатов России, двукратный триумфатор финала Гран-при страны Петр Гуменник выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине перед Олимпийскими играми — 2026. Его прокат оценили в 262,82 балла.

Аделия Петросян заняла первое место на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Ей удалось набрать 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ.

До этого стало известно, что тренера-хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры. По его словам, он испытал шок, когда услышал эту новость.

Россия
фигурное катание
Петр Гуменник
Олимпийские игры
